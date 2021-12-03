Подведены итоги акции по высадке деревьев "Сохраним лес"

Больше 70 млн деревьев высадили по всей страны в рамках третьего сезона акции "Сохраним лес". Такие итоги подвел заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко. По его словам, в мероприятиях по высадки деревьев приняли участие 1,3 млн человек.

Всего за три года проведения акции "Сохраним лес" высажены больше 150 млн деревьев различных пород. Например, на Куликово поле волонтеры пришли с 7 тысячами саженцев дуба. Выбор был сделан не случайно: по данным историков, во время легендарной битвы в этих местах преобладали именно дубы.

"Лесовосстановление играет огромную роль в климатической повестке, - добавил Сергей Аноприенко. - Лесовосстановление и лесоразведение - два главных способа увеличить поглощения углекислого газа. А для сокращения его выбросов идет борьба с лесными пожарами".

С этой целью за три минувших года закуплено более 35 тысяч единиц техники и оборудования. По оценке Аноприенко, это позволило повысить эффективность борьбы с пожарами. Средняя площадь одного возгорания сократилась с 200 га до 150 га за счет того, что лесопожарные формирования успевают быстрее добраться до очага, раньше приступить к тушению.

"Из всех лесных пожаров 82% в этом году пришлись на Якутию, где огромные пространства, куда даже самолетом лететь долго, - объяснил замглавы Минприроды. - Пожары дошли до Арктики. Техника 20 лет не обновлялась, сейчас с усиливающимися лесными пожарами мы справляемся только за счет нового оборудования".

Больше всего деревьев высадили участники акции "Сохраним лес" из Белгородской области. За ними в рейтинге идут Ленинградская и Тюменская области, Алтайский край и Нижегородская область, повел итоги сезона Сергей Аноприенко.