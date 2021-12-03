Эксперты ЭИСИ: Появление волонтеров в Госдуме - это ответ на запрос общества

В воскресенье, 5 декабря, в России отмечается День добровольца. Накануне этого праздника участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили влияние волонтерского движения на органы власти. Так, по мнению экспертов, появление представителей общественных движений в новом созыве Госдумы свидетельствует о запросе на повышение гражданской и социальной ответственности в стране.

Состав нижней палаты обновился почти наполовину - в нее пришли 218 новых депутатов (из 450), многие - из общественных организаций. Как отметил зампред Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш, это не случайно, ведь люди с опытом волонтерской работы "прошли фильтр эмпатии, доказали, что им не все равно".

Востребованность этих качеств в парламенте доказывают и научные исследования. Компания "Инсомар" изучила настроения россиян на фокус-группах и сформировала портрет идеального кандидата в депутаты, рассказал директор по политическому анализу Виктор Потуремский. Первый пункт списка - "сопереживает и помогает людям". Уже потом - профессионал и харизматик. По мнению эксперта, на такой образ во многом повлияла пандемия коронавируса. "Общество было растеряно, дезориентировано, и волонтерство стало конструктивным ответом на вопрос "Что делать?", - считает Потуремский.

Впрочем, между добровольцами и депутатами есть много общего, уверена замглавы Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова. "Цель одна и та же - оказание помощи людям. Правда, у депутатов есть больше инструментов и возможностей, чтобы эту помощь оказать быстрее и эффективнее", - сказала она.

Сама Амельченкова уже внедряет в депутатскую работу приемы из волонтерской практики. Так, она организовала открытый конкурс на замещение должностей своих помощников на общественных началах. Их может быть до 40 человек. На призыв откликнулись более 400 претендентов. Сначала депутат отобрала лучшие кандидатуры по анкетным данным, теперь будущие помощники пройдут собеседования и тестирования.

У депутатов есть больше инструментов и возможностей, чтобы оказать помощь людям быстрее и эффективнее

Законодательные инициативы касаются и самих волонтеров. Группа депутатов совместно с общественниками подготовила законопроект об обязательном страховании добровольцев, работающих в опасных местах. До конца декабря его планируют внести в Госдуму. Об этом рассказал глава Комитета ГД по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев ("Единая Россия"). Добровольцы, отправляющиеся в опасные места, "фактически ничем не защищены, денег у НКО на страховку либо нет, либо мало", отметил Метелев. "А уверенность у людей должна быть. Поэтому мы с такой инициативой вышли, ее поддержала фракция "Единая Россия", секретарь Генсовета Андрей Турчак", - сообщил депутат. По его словам, в четверг документ был официально направлен на заключение в правительство РФ. "Будем готовы уже до Нового года вносить в Госдуму для рассмотрения в первом чтении", - заявил Артем Метелев.