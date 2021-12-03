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03.12.2021 16:34

Правоохранители за полгода изъяли 4,4 тонны наркотиков в ходе операции

Текст: Михаил Фалалеев

Завершилась межведомственная комплексная оперативно-профилактической операция "Мак-2021", которая проводилась с мая по октябрь в ряде регионов страны. Ее организовали подразделения МВД во взаимодействии с Минобороны, Минсельхозом, ФСБ, ФТС при участии Росгвардии. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: vesti.ru
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Всего было возбуждено 9 440 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков естественного происхождения. Задержано 7 775 человек. Выявлено 12,1 тысячи лиц, совершивших административные правонарушения. Из незаконного оборота изъято около 4,4 тонны наркотических средств естественного происхождения, а также наркосодержащих растений либо их частей.

Уничтожено свыше 25 тысяч очагов дикорастущих наркосодержащих растений на площади более 10,3 тысячи гектаров. Всего вынесено 14 113 предписаний по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений.

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