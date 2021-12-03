Путин обратится к участникам съезда "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин остается неформальным лидером "Единой России", на предстоящем съезде партии 4 декабря ожидается его выступление. Об этом журналистам сообщил, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, определенный обмен информацией с администрацией президента происходит, - ответил Песков на вопрос о планах единороссов значительно обновить свой руководящий состав. - Президент, конечно, в курсе происходящего в партии, остается ее лидером". На уточняющий вопрос, идет ли речь о неформальном лидерстве, он ответил утвердительно.

На вопрос о том, какой будет формат участия Владимира Путина в съезде и можно ли ждать от него предложений о реформе партии, Песков ответил: "Я бы не анонсировал. Президент дистанционно обратится к участникам. Дальше все-таки будет зависеть от работы съезда, будем с вами смотреть".

На вопрос о том, будет ли это заранее записанное обращение или прямое участие, Песков ответил: "У президента будет возможность дистанционно обратиться к участникам съезда, надеемся, что так и произойдет".