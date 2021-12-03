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03.12.2021 13:25
Рубрика: Власть

Путин обсудил проблемы подростковой преступности на совещании Совбеза

Текст: Кира Латухина

Тема подростковой преступности стала основной на оперативном совещании президента с постоянными членами Совбеза РФ.

Фото: РИА Новости
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"Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме подростковой преступности", - заметил в начале Владимир Путин. Президент предложил заслушать доклад главы МВД по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность.

Владимир Колокольцев докладывал в закрытом режиме. В совещании также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также Генпрокурор Игорь Краснов.

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