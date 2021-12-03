Путин обсудил с Эрдоганом Нагорный Карабах, Сирию, Украину и Ливию

Президент Турции позвонил российскому лидеру. Главы государств обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе, ситуацию в Сирии, Ливии, внутриукраинский конфликт, а также вопросы турецко-российских отношений, в частности, сотрудничество в энергетике. Владимир Путин отметил попытки Киева сорвать Минские договоренности и рассказал о провокациях вооруженных сил Украины в зоне конфликта.

Реджеп Тайип Эрдоган попросил рассказать об основных итогах встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи.

"Важно, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами. Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей", - отметили в пресс-службе Кремля. Турецкий лидер отметил значимость посреднической роли России и высказался за дальнейшую координацию усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Президенты были удовлетворены уровнем взаимодействия для стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран продолжат совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, подчеркнув безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН. Есть надежда на успешное проведение выборов в конце декабря, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности.

Президенты обсудили и внутриукраинский кризис, отметив важность полного и неукоснительного соблюдения Минских и других договоренностей, в том числе в "нормандском формате".

Путин подчеркнул, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений, о чем говорит провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар". Была подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры рассмотрели вопросы двусторонней повестки, в том числе кооперацию в сфере энергетики и сельского хозяйства. Договорились дать указания активно заняться подготовкой сессии Совета сотрудничества высшего уровня, чтобы провести его в начале следующего года. Президенты условились о дальнейших личных контактах.