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03.12.2021 16:37
Рубрика: Экономика

Путин поручил продлить компенсацию бизнесу за использование СБП

Текст: Матвей Линник
Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России продлить до 1 июня 2022 года компенсацию малому и среднему бизнесу за использование Системы быстрых платежей, следует из перечня поручений по итогам инвестиционного форума "Россия зовет!".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Обеспечить продление до 1 июля 2022 года возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства в полном объёме за счет средств федерального бюджета сумм банковских комиссий, уплаченных этими субъектами за совершение физическими лицами операций по оплате товаров, работ, услуг с использованием сервиса быстрых платежей платёжной системы Банка России", - говорится в документе.

Россияне в конце 2021 года смогут платить со смартфона через СБПэй

Компенсация МСП за использование СБП была введена летом прошлого года и предполагает ежемесячные субсидии банкам для возврата уплаченной предпринимателями комиссии.

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