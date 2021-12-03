Путин поручил продлить компенсацию бизнесу за использование СБП

Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России продлить до 1 июня 2022 года компенсацию малому и среднему бизнесу за использование Системы быстрых платежей, следует из перечня поручений по итогам инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Обеспечить продление до 1 июля 2022 года возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства в полном объёме за счет средств федерального бюджета сумм банковских комиссий, уплаченных этими субъектами за совершение физическими лицами операций по оплате товаров, работ, услуг с использованием сервиса быстрых платежей платёжной системы Банка России", - говорится в документе.

Компенсация МСП за использование СБП была введена летом прошлого года и предполагает ежемесячные субсидии банкам для возврата уплаченной предпринимателями комиссии.