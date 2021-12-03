Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан

Президент поручил до 15 июля 2022 года создать финансовые инструменты, направленные на формирование долгосрочных сбережений граждан.

При этом нужно предусмотреть механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку налоговых льгот в виде вычета по НДФЛ, в том числе при вложениях в российские ценные бумаги. Цель - стимулирование долгосрочных сбережений граждан.

Также Владимир Путин указал внести поправки для создания механизма защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды (как в системе страхования банковских вкладов). И поручил определить критерии и параметры софинансирования из средств госказны долгосрочных накоплений граждан.