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03.12.2021 16:21
Рубрика: Экономика

Путин продлил до 2030 года научно-техническую программу АПК

Текст: Кира Латухина

Президент подписал указ о продлении до 2030 года федеральной научно-технической программы АПК. Новый срок ее реализации - 2017-30 годы.

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Срок разработки и реализации комплекса мер по созданию и внедрению конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях, продлен с 2026 до 2031 года. Президент также скорректировал состав совета по реализации программы.

Ранее Владимир Путин заявлял, что новые технологии должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе. При создании и внедрении передовых решений нужно обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки, считает он.

Экономика АПК Власть Работа власти Госуправление Президент

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