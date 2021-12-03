Путин продлил до 2030 года научно-техническую программу АПК

Президент подписал указ о продлении до 2030 года федеральной научно-технической программы АПК. Новый срок ее реализации - 2017-30 годы.

Срок разработки и реализации комплекса мер по созданию и внедрению конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях, продлен с 2026 до 2031 года. Президент также скорректировал состав совета по реализации программы.

Ранее Владимир Путин заявлял, что новые технологии должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе. При создании и внедрении передовых решений нужно обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки, считает он.