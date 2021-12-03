Путин: Закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

Важно, чтобы закон об иноагентах не нарушал права граждан и отвечал целям, ради которых был принят. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в Кремле.

Памфилова заметила, что эта тема "на слуху", и заверила, что на выборах никто из иноагентов не был поражен в правах. В том числе был кандидат на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с такой организацией, и в регионах шесть человек с таким статусом участвовали наряду со всеми остальными, перечислила она. "Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов, на равных условиях со всеми остальными принимали участие - и наблюдали, и освещали - в соответствии со всеми законами, которые действуют, - так же, как и все остальные", - сказала глава ЦИК.

"Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы", - ответил Путин. - Да, вы правы. Там надо его упорядочить, чтобы он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный. Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят".

"Да, и не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает", - добавила глава ЦИК. "Не нарушал права граждан", - согласился президент.