Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 48 мини-спутников, принадлежащих компании SpaceX. Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 18:12 по местному времени (02:12 мск).

Через 9 минут после запуска первая ступень ракеты-носителя вернулась на Землю - на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ракета Falcon 9 - многоразовая, напоминает ТАСС.

Сеть Starlink - это почти 11 тысяч спутников массой 260 килограммов. Ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов. Клиенты компании получат широкополосный интернет со скоростью 1 гигабит в секунду (что соответствует стандарту 5G) в любой точке планеты.

С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту 1,9 тысячи спутников Starlink.