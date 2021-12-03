РАНХиГС: В Арктике нужно переходить к экономике замкнутого цикла

Переход в Арктической зоне к экономике замкнутого цикла более широкая задача, чем реализация мусорной реформы.

Такое мнение высказал научный руководитель программы дополнительного профессионального образования "Управление отходами производства и потребления" РАНХиГС Содном Будатаров, выступая на XI международном форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

Он считает, что экономика замкнутого цикла подразумевает грамотное обращение с отходами жизнедеятельности и производства. Нельзя нарушать производственные цепочки, но нужно ввести тарифы на загрязнение окружающей среды. Нужно законодательно определить, какие отходы утилизировать, и какие технологии для этого применять. Все это нужно расписать в территориальной схеме для Арктики, как полноценном акте госпланирования, отметил Будатаров.