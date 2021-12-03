Рассекречена операция, не позволившая фашистам захватить Москву в 1941 году

Суть операции заключалась в создании искусственной и непреодолимой водной преграды для техники противника. Невозможность быстро перебросить силы стала одним из главных факторов провала немецкого наступления на Москву.

Объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления под Москвой. Нажать для просмотра Фото: www.moscow80years.mil.ru

Над затоплением огромной по масштабам территории работали инженеры управления военно-полевого строительства и гидротехники канала "Москва - Волга".

Направив потоки воды в нужные места, они смогли затопить долины рек Яхромы и Сестры. В лед, образовавшийся на этих территориях, были вморожены колья.

Напомним, что в этом году отмечается 80-летие битвы за Москву в Великой Отечественной войне. Она ознаменовалась первым разгромом фашистских войск и создала предпосылки для коренного перелома в ходе войны.