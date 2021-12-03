Развитие инклюзивного высшего образования в России

29 ноября в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялось заседание Совета по делам инвалидов на тему: "Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов после получения ими образования".

В рамках заседания были рассмотрены меры поддержки по трудоустройству инвалидов после получения образования, а также направления подготовки специалистов из числа инвалидов, наиболее востребованных на рынке труда.

В рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" системной мерой поддержки для развития условий инклюзивного высшего образования стало создание образовательных организаций высшего образования, подведомственных 7-ми федеральным органам исполнительной власти.

Сегодня РУМЦ - это экспертное сообщество по вопросам развития условий доступности в российских вузах; информационный и контактный центр поддержки населения по вопросам приема и получения высшего образования людьми с нарушениями здоровья; разработчик мероприятий и подходов по содействию трудоустройству выпускников вузов с инвалидностью.

Статистика:

- сеть РУМЦ поступательно объединила более 570 вузов-партнеров;

- ежегодно более 2600 абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ получают индивидуальные консультации;

- каждый год проводится более 130 мероприятий по методической поддержке преподавателей и сотрудников вузов по вопросам доступности высшего образования;

- более 27700 консультаций по линиям call-центров РУМЦ было осуществлено в период с 2017 по сентябрь 2021 г.;

- более 250 вузов-партнеров центров приняли участие в актуализации "Атласа профессий", а также были созданы отдельные специализированные "Атласы профессий" в сферах медицины и спорта.

Ежегодно РУМЦ разрабатывают методические комплексы и рекомендации по вопросам приема, обучения и содействия трудоустройству при работе со студентами с инвалидностью. На портале Инклюзивноеобразование.рф размещено более 90 учебно-методических материалов и онлайн-курсов.

Таким образом, РУМЦ на базе вузов являются активными трансляторами ценностей инклюзивной культуры в вузовской среде и выступают инициаторами партнерского сотрудничества с работодателями и региональными органами власти при реализации мероприятий по поддержке трудоустройства выпускников вузов с инвалидностью.

Текст подготовлен на основании обобщения материалов сети РУМЦ

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