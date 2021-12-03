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03.12.2021 17:21
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: 2021 год в Москве станет рекордным по вводу жилья

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Почти 6,5 миллиона квадратных метров жилья построено в столице с начала этого года. Это значительно больше, чем планировалось. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал журналистам:

Андрей Бочкарев: В Москве построено с начала года почти 73 километра новых дорог

- Несмотря на пандемию и ряд объективных экономических факторов, строительная отрасль столицы не сбавляет темпы работы. Мы не просто досрочно выполнили план по вводу жилья в этом году, но и готовимся к рекордным показателям за последние более чем 50 лет.

По словам заммэра, за 11 месяцев сдано в эксплуатацию почти 6,5 миллиона "квадратов" жилых площадей: "Это на 30% больше, чем рекорд 1965 года, когда в Москве сдали порядка 5 миллионов "квадратов" жилых площадей". Причем активно строится и социальная инфраструктура: с начала года в городе введены 78 школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта.

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