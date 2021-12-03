Более 100 НКО стали победителями конкурса грантов "Москва - добрый город"

С 15 сентября по 30 ноября в столице проходил конкурс грантов "Москва - добрый город". По итогам проведения конкурса победу одержали более 100 социально ориентированных НКО. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Столице важна поддержка социальных проектов, инициаторами которых являются наши стратегические партнеры - НКО. Для того, чтобы усовершенствовать процедуру конкурса грантов "Москва - добрый город", мы провели большую работу и вывели качественно новый формат проведения: увеличили минимальный размер суммы гранта в два раза - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, упростили организационные требования, сделали форму заявки более понятной и прозрачной, организовали круглосуточную горячую линию. Благодаря всем этим изменениям в 2021 году участниками стали на 15% больше НКО, чем в предыдущем. Проекты этого года были более проработанные и актуальные для городской повестки. И это значит, что жители Москвы получат адресную помощь от социально ориентированных НКО. По итогам конкурсная комиссия отобрала 102 социальных проекта из 497 претендентов. Между победителями мы распределили заявленную сумму - 400 млн рублей. При помощи полученных грантов организации-победители смогут оказать поддержку 12 тысячам москвичей: как постоянно нуждающимся, так и оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - рассказала Ракова.

На "горячую линию" поступило более 400 телефонных звонков, специалисты оператора конкурса - специализированного центра "Моя карьера" - провели 120 часов очных консультаций и обработали более 100 письменных обращений НКО на электронную почту конкурса.

"Большие гранты" размером свыше 5 миллионов рублей получат 27 некоммерческих организаций: общая сумма поддержки их проектов составила 197 миллионов рублей.

Еще 65 организаций, претендовавшие на "средние гранты" от 3 до 5 миллионов рублей, получат свыше 193 миллионов рублей. Для десяти организаций одобрен "малый грант" - до 1 миллиона рублей. Общая сумма, направленная на поддержку их проектов, превысила 9 миллионов рублей.

Победителями конкурса среди крупных организаций стали: благотворительный фонд "Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова", региональная благотворительная общественная организация "Центр лечебной педагогики", международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь доктора Лизы", АНО "Центр равных возможностей для детей-сирот "Вверх" и АНО "Центр социокультурной анимации "Одухотворение".

Самый большой грант получил благотворительный фонд помощи хосписам "Вера". Его проект направлен на организацию индивидуальной поддержки пациентов и развитие профессиональных качеств координаторов и волонтеров, от которых напрямую зависит качество помощи неизлечимо больному человеку и его семье. Также в числе победителей - региональная общественная организация инвалидов "Перспектива" с проектом по реабилитации, профориентации и трудоустройству детей, подростков и молодых людей с инвалидностью, а также благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "Кораблик" с проектом "Детство в больнице должно быть ярким".

Среди грантополучателей этого года больше всего НКО, заявивших проекты по направлению "Сохранение качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, тяжелобольные, нуждающиеся в долговременном уходе". Таких организаций 31. Вторым востребованным направлением стала помощь многодетным семьям и семьям с детьми, будущим мамам и подросткам в кризисных и трудных жизненных ситуациях. В этой категории победу одержали 18 проектов.

Конкурс "Москва - добрый город" в 2021 году состоялся уже в третий раз. За предыдущие два года гранты получили более 270 НКО. Проекты НКО помогли свыше 20 тысячам жителям города.