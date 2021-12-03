Более 100 НКО стали победителями конкурса грантов "Москва - добрый город"

Новости

Умер советский режиссер, актер и сценарист Джасур Исхаков 11:16
Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy 11:06
В Кузбассе из шахты "Листвяжная" подняли еще 12 тел погибших 11:04
В Москве разгадан секрет старинной игрушки 11:02
За сутки в России подтверждено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах 10:50
Московская сфера услуг восстанавливается после режима нерабочих дней 10:41
В Кузбассе почтили память жертв аварии на шахте "Листвяжная" 10:22
Блогера, хваставшегося нарушениями правил, оставили без прав и машины 10:18
В московском метро пассажиры устроили драку на "Пушкинской" 10:05
В Риге осквернили памятник советским воинам 09:54
Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям и гостям Казани о Москве 09:50
Финансист объяснил, кому лучше не брать кредит в банке 09:41
В Финляндии выявлен случай заражения омикрон-вариантом коронавируса 09:39
В России подорожали мандарины 09:34
В Дании продавцов супермаркетов обучат делать прививки 09:29
В Одинцово фанаты сожгли автомобиль за слова его владельца о команде 09:16
Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с "Чикаго" 09:15
США собрали первую атомную бомбу нового образца 09:14
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от обломка американской ракеты 08:59
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым 08:42
В Якутии смягчили ограничения по COVID-19 08:24
Президент Бразилии посетит Россию в начале следующего года 08:24
ЦБ лишил лицензии ПАО "АСКО-Страхование" 08:21
Эксперт объяснил, как защититься от мошенников в соцсетях 07:55
Число случаев COVID-19 в Германии превысило шесть миллионов 07:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 11:14
Рубрика: Общество

Более 100 НКО стали победителями конкурса грантов "Москва - добрый город"

Текст: Любовь Проценко
С 15 сентября по 30 ноября в столице проходил конкурс грантов "Москва - добрый город". По итогам проведения конкурса победу одержали более 100 социально ориентированных НКО. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Столице важна поддержка социальных проектов, инициаторами которых являются наши стратегические партнеры - НКО. Для того, чтобы усовершенствовать процедуру конкурса грантов "Москва - добрый город", мы провели большую работу и вывели качественно новый формат проведения: увеличили минимальный размер суммы гранта в два раза - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, упростили организационные требования, сделали форму заявки более понятной и прозрачной, организовали круглосуточную горячую линию. Благодаря всем этим изменениям в 2021 году участниками стали на 15% больше НКО, чем в предыдущем. Проекты этого года были более проработанные и актуальные для городской повестки. И это значит, что жители Москвы получат адресную помощь от социально ориентированных НКО. По итогам конкурсная комиссия отобрала 102 социальных проекта из 497 претендентов. Между победителями мы распределили заявленную сумму - 400 млн рублей. При помощи полученных грантов организации-победители смогут оказать поддержку 12 тысячам москвичей: как постоянно нуждающимся, так и оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - рассказала Ракова.

Анастасия Ракова: Начался сбор заявок от аптек на участие в проекте по обеспечению москвичей льготными лекарствами

На "горячую линию" поступило более 400 телефонных звонков, специалисты оператора конкурса - специализированного центра "Моя карьера" - провели 120 часов очных консультаций и обработали более 100 письменных обращений НКО на электронную почту конкурса.

"Большие гранты" размером свыше 5 миллионов рублей получат 27 некоммерческих организаций: общая сумма поддержки их проектов составила 197 миллионов рублей.

Еще 65 организаций, претендовавшие на "средние гранты" от 3 до 5 миллионов рублей, получат свыше 193 миллионов рублей. Для десяти организаций одобрен "малый грант" - до 1 миллиона рублей. Общая сумма, направленная на поддержку их проектов, превысила 9 миллионов рублей.

Победителями конкурса среди крупных организаций стали: благотворительный фонд "Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова", региональная благотворительная общественная организация "Центр лечебной педагогики", международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь доктора Лизы", АНО "Центр равных возможностей для детей-сирот "Вверх" и АНО "Центр социокультурной анимации "Одухотворение".

Самый большой грант получил благотворительный фонд помощи хосписам "Вера". Его проект направлен на организацию индивидуальной поддержки пациентов и развитие профессиональных качеств координаторов и волонтеров, от которых напрямую зависит качество помощи неизлечимо больному человеку и его семье. Также в числе победителей - региональная общественная организация инвалидов "Перспектива" с проектом по реабилитации, профориентации и трудоустройству детей, подростков и молодых людей с инвалидностью, а также благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "Кораблик" с проектом "Детство в больнице должно быть ярким".

Фото: предоставлено организаторами проекта
В России вышел первый документальный сериал о благотворительности "Как делать добро?"

Среди грантополучателей этого года больше всего НКО, заявивших проекты по направлению "Сохранение качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, тяжелобольные, нуждающиеся в долговременном уходе". Таких организаций 31. Вторым востребованным направлением стала помощь многодетным семьям и семьям с детьми, будущим мамам и подросткам в кризисных и трудных жизненных ситуациях. В этой категории победу одержали 18 проектов.

Конкурс "Москва - добрый город" в 2021 году состоялся уже в третий раз. За предыдущие два года гранты получили более 270 НКО. Проекты НКО помогли свыше 20 тысячам жителям города.

В регионах Общество Соцсфера Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"