Москвичей предупредили о гололедице и снеге с дождем

На столицу надвигается непогода. За вечер пятницы сможет выпасть до 4 мм осадков. Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

"После 18.00 в городе ухудшится погода, начнутся сильные осадки в виде снега с дождем, ледяного дождя. При этом ближе к 21.00 температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, поэтому на дорогах возможно образование гололедицы, на крышах - наледи, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, непогода продлится всю ночь и завершится лишь к утру субботы.

Напомним, что ранее Telegram-канал комплекса городского хозяйства сообщил о готовности городских служб к непогоде. В городе постоянно проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети и убирают его в соответствии с регламентом.