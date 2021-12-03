Москвичи смогут получать лекарства по льготным рецептам в коммерческих аптеках

В столице стартовал сбор заявок от коммерческих аптек на участие в пилотном проекте по обеспечению пациентов лекарственными препаратами по льготным рецептам с QR-кодом. Проект адресован более чем 700 тысячам региональных льготников в возрасте старше 18 лет, которые имеют право на бесплатные лекарства по назначению врача.

Сейчас льготники могут получать выписанные им препараты только в аптечных киосках, расположенных в поликлиниках. А с 15 января по 31 января - в течение этого времени проект будет действовать в пилотном режиме, они получат возможность пользоваться любой аптекой, по своему усмотрению. Например, той, что просто расположена ближе к дому. Открывается и еще одно преимущество. Льготные рецепты выписываются, как правило, с указанием действующего вещества, а не торгового названия. Но если пациент хочет иметь лекарство конкретной марки, которое стоит дороже, то в рамках проекта ему для этого нужно просто доплатить разницу между ценой выписанного препарата и желаемого. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в проекте смогут принять участие аптеки, которые подключены к системе ЕМИАС и соответствуют ряду требований, выдвигаемых правительством Москвы. В частности, они должны работать по электронным рецептам с QR-кодом. Москвичи такими рецептами пользуются с февраля этого года и уже оценили их удобство. Электронный рецепт всегда под рукой в смартфоне, он не потеряется и не порвется.

Для пациентов, которые не готовы пользоваться рецептом в электронном виде, сохранится возможность получить его на бумажном бланке. Среди основных требований к участникам проекта - наличие московской лицензии на фармацевтическую деятельность, отсутствие проблем с законом или процедур банкротства и т.п. Кроме того, аптека или аптечная сеть должны быть российским юридическим лицом, либо доля иностранного участника в их уставном капитале не должна превышать 50%.

Руководитель одной из крупных сетей московских аптек рассказала "РГ", что проект этот им очень интересен, так как привлечет новых покупателей. К тому же у многих фармацевтов опыт работы с льготниками имеется - они работали с ними, пока аптеки на разделились на муниципальные и коммерческие. По условиям же пилота, оплачивать реализованные лекарства аптекам будет бюджет Москвы, который известен своей обязательностью. Поэтому желающих принять участие в проекте будет наверняка много. Список коммерческих аптек, в которых можно будет бесплатно получить лекарства, будет доступен пациентам на сайте депздрава, в электронной медкарте в разделе "Мои рецепты", на портале mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".