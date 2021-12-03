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Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Более чем на площадках столицы отметят 80-летие битвы за Москву

Текст: Любовь Проценко
Столичные учреждения культуры подготовили программу в честь 80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой. Всего запланировано более 20 мероприятий, среди которых концерты, кинопоказы, выставки и многое другое.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заммэра Наталья Сергунина рассказала:

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"Культурные площадки Москвы - библиотеки, детские школы искусств, кинотеатры и парки - подготовили онлайн- и офлайн-программу. Запланировано более 20 мероприятий. Например, москвичей ждет выставка работ военных фотокорреспондентов, концерты, кинопоказы. Для аудитории помладше пройдут театральные представления, мастер-классы и викторины".

Государственный музей обороны Москвы приглашает 5 декабря принять участие в мероприятии "Заря Победы". В программе - экскурсия по постоянной экспозиции музея "Великий подвиг защитников Москвы", праздничный концерт, мастер-класс, квест-викторина и показ документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой".

Музей героев Советского Союза и Россииприглашает на выставку "Они отстояли Москву", которая продлится до 8 марта 2022 года.

Экспозицию "Мир хочет знать, кто мы такие" в музее-панораме "Бородинская битва" можно посмотреть до 16 января 2022 года. В ней представлены графические портреты защитников Москвы, зарисовки боевых действий в полосе Калининского и Западного фронтов, жанровые военные сцены.

Также 5 декабря здесь состоится концерт "Нам родная Москва дорога!". Для гостей прозвучат музыкальные произведения советских композиторов - фронтовиков и послевоенного времени. Их исполнят учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы имени С.И. Танеева. Начало концерта в 14:00.

Музей героев Советского Союза и России подготовил к 5 декабря комплексную программу мероприятий, посвященную дню воинской славы. В 12:00 состоится мемориальная акция у памятника рабочим Черемушкинского кирпичного завода, погибшим в Великой Отечественной войне. В рамках выставки "Они отстояли Москву" в 14:00 пройдет лекция, где слушатели познакомятся с галереей портретов участников битвы за Москву из собрания Музея героев Советского Союза и России.

До 5 декабря в музейно-выставочном центре "Тушино" действует выставка "Битва за Москву". Она включает работы художников разных поколений. Это и графические произведения, и работы современных фотографов, и снимки военных лет, и документы из семейных архивов.

Музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" приглашает посетить военно-историческую реконструкцию, посвященную началу контрнаступления под Москвой в 1941 году "Передний край". Начало в 10:00. Комплексная интерактивная культурно-образовательная программа познакомит гостей с защитниками Отечества в разные исторические эпохи.

В Музее Зеленограда до 19 декабря все желающие могут ознакомиться с документами, фотографиями и личными вещами участников битвы за Москву.

Библиотека № 259 4 декабря организует длячитателей литературно-музыкальную программу. На мероприятии ребята узнают не только о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне, но и о службе собак на фронте и их вкладе в общую победу. Начало в 15:00.

5 декабря в библиотеке № 187 представят презентацию "Мы помним!", которая будет посвящена рассказу о том, какой след в культуре и искусстве оставила битва за Москву. Начало в 13:00. Вход свободный. В этот же день в 15:00 культурный центр "Зодчие" проведет праздничный концерт "За нами Москва" коллектива "Звуки музыки". В программе - 35 песен, написанных в 1960 - 1980-х годах. Вход также свободный.

7 декабря в музыкальной школе культурного центра "Акулово" состоится концерт, посвященный 80-летию разгрома фашистов под Москвой. Начало в 17:00. А в 14:00 в культурном центре "Лира" пройдет концерт ансамбля ветеранов "Сударушка".

В детской библиотеке № 141 в среду, 8 декабря, гости узнают о героях-защитниках столицы, как маскировали Кремль и другие ключевые точки города от фашистских бомбардировщиков. Дети примут участие в викторине на знание советской и немецкой военной техники, в мастер-классе по созданию объемного макета самолета, а также услышат отрывки из сборника рассказов Сергея Алексеева "Битва за Москву". Начало в 16:00.

9 декабря в культурном центре "Лидер" состоится литературно-музыкальный вечер "Отступать некуда - позади Москва!". В нем примут участие творческие коллективы культурного центра и приглашенные гости. Начало в 17:00. Необходима предварительная регистрация.

В парке "Северное Тушино" 2 декабря в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец" можно будет посмотреть первую часть военной драмы "Битва за Москву". Начало в 18:30. Предварительно нужно зарегистрироваться. До 17 января 2022 года в этом же парке проходит выставка работ известных военных фотокорреспондентов. Будут представлены снимки из коллекции Государственного музея обороны Москвы, на которых запечатлена зима 1941-1942 годов. Стенды расположены на площади рядом с Музеем истории Военно-морского флота. Похожая экспозиция с 1 по 20 декабря работает в Таганском парке.

В аккаунтах парка "Дубки" в социальных сетях 5 декабря в 12:00 экскурсовод Дмитрий Носков расскажет об истории формирования и боевом пути московских дивизий народного ополчения. Зрители узнают о судьбах москвичей, подвиге солдат, а также об особенностях обмундирования и вооружения. Присоединиться к мероприятиям можно в соцсетях "ВКонтакте", "Инстаграм" и "Фейсбук".

4 декабря в 18:00 состоится онлайн-выступление учащихся вокального отделения музыкальной школы "Сокольники". Они исполнят музыку советских композиторов. Запись будет доступна по ссылке.

А 5 декабря в детской музыкальной школе имени М.И. Табакова пройдет Ассамблея духовых оркестров учебных заведений. В программе концертные номера духовых оркестров - лауреатов и участников грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет. В исполнении творческих коллективов прозвучат военные, классические, современные композиции. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале центра профессионального мастерства "Духовые инструменты". Начало в 12:00.

Также 5 декабря "Москино" представит торжественное мероприятие в кинотеатре "Художественный". Именно в этом знаковом для Москвы месте зимой 1942 года перед киносеансами бойцы, оборонявшие город, зачитывали последние сводки о сражениях за столицу. В программе - первая демонстрация рабочих материалов со съемочной площадки нового фильма Сергея Мокрицкого "Первый "Оскар"" и показ легендарного документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" (режиссеры - Леонид Варламов и Илья Копалин).

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