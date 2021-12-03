Риелторы рассказали о ценах на новогоднюю аренду домов в Подмосковье

Стоимость аренды загородного дома в Подмосковье на Новый год начинается от 40,5 тыс. рублей, сообщает "Инком-Недвижимость". Речь идет о благоустроенных комфортных коттеджах.

Наиболее бюджетный вариант аренды загородного дома в Подмосковье - одноэтажный деревянный дом-баня из кедра и лиственницы площадью 72 кв. м с патио и террасой в Пушкинском районе Подмосковья (43 км от МКАД). За аренду на трое суток с 31 декабря по 3 января хозяева просят 40,5 тыс. рублей. В доме есть одна спальня, ванная комната с душем, баня, гостиная и кухня с микроволновой печью. К услугам гостей Wi-Fi и парковка. На участке обустроена детская игровая площадка, разбит сад с принадлежностями для приготовления барбекю.

Второе место занимает кирпичный дом в 55 кв. м в Луховицах (112 км от МКАД) с двумя спальнями. Стоимость аренды - 43,2 тыс. рублей.

На третьем месте рейтинга - деревянный коттедж в 83 кв. м в Ногинском районе (46 км от МКАД). За 52 тыс. рублей можно арендовать на трое суток здание с двумя спальнями, кухней, гостиной, сауной.

При аренде дома нужно внимательно отнестись к оформлению документов, говорит начальник отдела Департамента загородной недвижимости компании Лилиана Лазарева. Встречаются случаи мошенничества, когда дом сдают лица, не являющиеся его владельцами. Поэтому в первую очередь стоит проверить паспорт арендодателя и оригиналы документов, подтверждающих его право собственности на имущество.

Далее необходимо заключить договор на аренду дома и участка. Он должен содержать: паспортные данные обеих сторон, сведения о том, на каком основании участок и дом принадлежат хозяину (например, договор купли-продажи, договор дарения и т. д.). В документ должны быть внесены период аренды дома, сумма, которую арендатор обязуется выплатить, права и обязанности сторон.

Также следует тщательно осмотреть дом. Во-первых, включить отопление и убедиться, что в доме тепло. Если есть система теплого пола, также стоит проверить ее работу. Проверьте санузлы - наличие горячей воды и ее напор, исправность канализации (можно проверить слив воды в раковинах и санузлах и отсутствие неприятного запаха). Включите во всех помещениях свет. Проверьте работу всей электротехники и интернета, рекомендует начальник отдела Департамента загородной недвижимости "Инком-Недвижимость" Анна Власова.

Также попросите владельца предоставить справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, чтобы не остаться в новогоднюю ночь без электричества и водоснабжения.

После праздника не покидайте дом слишком поспешно - важно убедиться, что все требования договора соблюдены. Если порядок передачи ключей и проверки владельцем коттеджа не соблюден, арендодатель может потребовать штраф.