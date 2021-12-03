Московская сфера услуг восстанавливается после режима нерабочих дней

Сфера услуг в Москве восстанавливается после нерабочих дней. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он рассказал, что это особенно заметно на фоне ограничений в конце октября-начале ноября, когда, например, бьюти-индустрия потеряла порядка 86 процентов среднесуточной выручки.

За прошлую неделю с 22 по 28 ноября ее среднесуточный оборот составил уже 233,7 млн рублей, что на 4,6 процента больше, чем за аналогичную неделю 2019 года. Достаточно уверенно восстанавливают обороты предприятия сферы культуры, досуга и спорта: их среднесуточная выручка за 22-28 ноября составила 507 млн рублей, на 46 процентов превысив показатели недели перед введением ограничений, но, тем не менее, по-прежнему не достигнув докризисных показателей.

Обороты сферы развлечений, одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, сейчас ниже уровня аналогичной недели 2019 года на 14,2 процента, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По словам Пуртова, декабрь и начало января должны стать высоким сезоном для многих отраслей сферы услуг, традиционно востребованных перед праздниками и в период новогодних каникул: "Мы надеемся, что москвичи смогут безопасно и комфортно отметить Новый год и с пользой провести новогодние каникулы, что даст сфере услуг в этот период возможность увеличить выручку".