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03.12.2021 17:55

В Калуге прошел тест по истории Великой Отечественной войны

Текст: Антон Валагин
3 декабря, в день Неизвестного солдата состоялась традиционная международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны", которую проводит Молодежный парламент при Государственной Думе.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Участникам предложено проверить знания об истории Великой Отечественной войны, ответив на ряд вопросов, охватывающих различные события этого трагического этапа нашей истории. Итоговый вариант тестов подготовлен учеными Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. В задания включены 30 вопросов обо всех периодах войны.

Фото: Калужская гордума
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Проверить свои знания можно на специальных площадках и онлайн сайте проекта. Члены Молодежной палаты при Городской Думе Калуги приняли активное участие в организации теста, выступив кураторами на площадках в Лицее № 36 и школе № 18. В 18-й школе участников акции приветствовал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Глава Калуги поблагодарил организаторов и участников за неравнодушное отношение к истории родной страны и пожелал успехов.

"Эта масштабная акция проводится с 2015 года, с 2020 года в ней принимает активное участие Молодежная палата при Городской Думе, - прокомментировал Юрий Моисеев. - К сожалению, все меньше с нами ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их подвиге мы обязаны сохранить. Наша молодежь должна в очередной раз задуматься о том, что они знают об истории Великой Отечественной войны, о подвиге всего советского народа. Пройдя тест, они смогут проверить свои знания, это важно не для проверяющих, а в первую очередь дли них самих".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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