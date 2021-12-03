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03.12.2021 09:38
Рубрика: Экономика

В Москве изменится расписание поездов на участке Белорусский-Савеловский вокзал

Текст: Ирина Огилько
С 12 декабря поезда между Белорусским и Савеловским вокзалами станут курсировать по одному пути. Введение реверсивного движения связано с реконструкцией участка для МЦД-4. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

На период строительства в расписание поездов внесены существенные корректировки. Всего на участке будут курсировать 84 пары поездов, из них 17 - МЦД, 34 аэро, 1 экспресс, 32 пригородные электрички.

Фото: Василий Федосенко/ТАСС
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Часть аэроэкспрессов продолжит "сквозное" движение от Одинцово до Шереметьево, другая часть рейсов будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала. В сторону аэропорта с Белорусского вокзала, Савеловской и Окружной поезда компании будут отправляться каждые 30-40 минут, из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала - каждые 70 минут. Время в пути не изменится.

Отметим, что в ходе работ уложат два дополнительных главных пути для МЦД-4. Всего на участке планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов.

Работы проведут в несколько этапов. Сначала перенесут городские коммуникации и построят 1,2 км подпорных стен по технологии, исключающей забивные работы, что в значительной мере снижает вибрационное и шумовое воздействие на окружающие здания.

На втором этапе в 19-ти жилых домах, на обращенных в сторону железной дороги фасадах, планируется установка оконных блоков шумозащитного типа с клапанами проветривания, строительство шумозащитных экранов общей протяженностью 2,6 км и укладка бесстыковых путей. Затем прилегающие территории благоустроят. Все работы планируют завершить во втором - третьем квартале 2023 года.

Напомним, что запуск МЦД-4 создаст новые альтернативные маршруты. Так, например, от станции Очаково Киевского направления до Савеловского вокзала можно будет добраться на электричке всего за 26 минут, с Беговой до Поклонной горы - за 9 минут, от Марьиной рощи до Тестовской - за 23 минуты. Кроме того, МЦД-4 улучшит транспортную доступность 49 институтов, 41 школы, 40 музеев, 18 парков, среди которых Парк Победы, лесопарк "Кусково", парк Мещерский, и Олимпийской деревни.

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