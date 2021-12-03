В Москве начали сносить "подпольные" консьержные

Консьержные комнаты в двух многоквартирных домах в столице оказались самостроем. К такому выводу пришли сотрудники Мосжилинспеции после проверок по жалобам жильцов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти помещения не предусмотрены проектом здания. И соответственно, их обустройство, с точки зрения закона, - захват общедомового имущества.

Незаконную перепланировку пространства на первых этажах нашли в корпусах 145 и 623 в Зеленограде. Комнату консьержа, как выяснилось, оборудовала управляющая компания, которая даже не обсуждала с жильцами, нужен ли им консьерж в принципе. Часть зоны под лестницей огородили, поставили перегородки и даже дополнительную батарею для "стража подъезда".

Мосжилинспекция выдала предписание - возвратить подъезд в нормативное состояние, и "управляшка" исполнила его, не дожидаясь судов и прочих неприятностей. Это далеко не первая подобная история в Москве. Дело в том, что с 1999 по 2012 год власти столицы выделяли субсидии на оплату услуг консьержей: сначала частным охранным предприятиям, потом управляющим компаниям.

Однако затем от этой практики отказались, так как "всевидящее око" бабушки-консьержа заменила городская система видеонаблюдения. C этих пор консьержа могли посадить либо сами жители, решив, грубо говоря, скинуться всем подъездом на его зарплату. Либо нанять его через ту же УК. Одна часть жильцов, воспитанная в старых традициях, хотела видеть в подъезде своего человека.

А другая считает консьерж-сервис навязанной услугой со стороны управляющих компаний: мол, консьерж нам не нужен, а деньги зачем-то собирают. "Сами собственники жилых помещений решают, нужны ли им такие услуги, утверждают их предоставление на общем собрании и вносят решение в протокол, - разъяснил депутат Мосгордумы, координатор проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов. - Жители определяют график работы охранника или консьержа, перечень их обязанностей, стоимость услуг".

Нужен консьерж или нет, собственники решают на собрании большинством голосов

Нужен в доме консьерж или нет, собственники решают на собрании большинством голосов. После того как УК или совет дома заключат договор с работником, строку "консьерж" впишут в платежку. Если жители заметили, что в их подъезде нет охраны, а в другом есть, и при этом плата за эту услугу включена в платежку, то, скорее всего, речь идет о незаконной ситуации. Чтобы это проверить, жильцам нужно запросить в управляющей организации протокол общего собрания собственников по этому поводу.