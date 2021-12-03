В Москве выберут пункты приема новогодних елок для переработки

Проголосовать за площадку по сбору новогодних елей в своем округе или предложить альтернативный вариант можно на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Пункты приема новогодних деревьев на утилизацию традиционно появятся во всех округах столицы. В них можно бесплатно сдать елки, сосны и пихты. Перед этим с дерева нужно снять украшения и мишуру. Собранные деревья перерабатывают в щепу. Ее используют при создании экотроп и в вольерных комплексах.

"Главные цели акции - грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Напомним, что акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года. В первый год работал всего лишь один пункт приема елей. Прошлой зимой их было 549. При этом 112 площадок выбрали участники голосования на платформе "Активный гражданин".