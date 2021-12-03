В Москве за массовую драку задержаны 11 дворников

Московская полиция задержала участников массовой драки дворников в Басманном районе, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

В общей сложности задержаны 11 человек. Все они мигранты: семь дворников приехали из Кыргызстана, четыре - из Узбекистана. На них составили протоколы о мелком хулиганстве, также ведется доследственная проверка.

Выяснилось, что одна из бригад чистила от снега крышу, а вторая - двор. В какой-то момент коммунальщики свалили снег на очищенную часть территории, что и привело к конфликту. В драке пострадали три человека.

Ранее "РГ" сообщала, что по факту массовой драки дворников прокуратура назначила проверку.