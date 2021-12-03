В Москве задержан водитель, расстрелявший мужчину

Водитель Cadillac, расстрелявший мужчину в центре Москвы, задержан. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

По данным главка, конфликт между двумя мужчинами произошел на Большой Грузинской улице, 76. Водитель Cadillac Escalade выстрелил в своего оппонента. Пострадавший был ранен, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в центре города водитель иномарки скрылся после того, как несколько раз выстрелил в мужчину. Для его задержания вводили план "Перехват".