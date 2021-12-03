В технопарке во Владимирской области появится новый производственный корпус

В Киржачском промышленном технопарке "Русклимат ИКСЭл" началось строительство нового многофункционального комплекса по производству промышленных систем кондиционирования и вентиляции "ВентИнжМаш" площадью 35 тысяч квадратных метров.

Инвестор вложит в проект свыше двух миллиардов рублей.

- Сейчас в технопарке трудятся свыше двух тысяч человек. Новый корпус позволит создать еще около 600 рабочих мест. Мы поставили цель - открыть его в третьем квартале 2022 года, - поделился планами председатель совета директоров торгово-производственного холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев познакомился с деятельностью резидентов технопарка, работающих в производственном корпусе, введенном в эксплуатацию в этом году (его площадь - 18 тысяч кв. м). Проект был реализован при поддержке Минэкономразвития России по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и на него было выделено свыше 680 миллионов рублей. Сегодняшние резиденты комплекса - завод комплектующих для систем отопления, завод компонентов для систем вентиляции и кондиционирования, производственно-сервисный центр по выпуску многооборотной тары и упаковки, а также современная типография, производящая этикетки и полиграфию.

- Еще пять лет назад наш бизнес и представить не мог, что ему под силу замещать практически любой импорт. И технопарк ИКСЭл это подтверждает собственным примером. Климатическое оборудование и системы отопления, производимые в Киржаче, реально замещают зарубежную продукцию. Предприятие может не просто занять всю нишу на российском рынке, но и постоянно увеличивать экспорт, - уверен врио Губернатора.

Промышленный технопарк "Русклимат ИКСЭл" был создан в 2014 году. Сегодня на этой площадке успешно работают восемь предприятий с объемом производства свыше 17 миллионов единиц продукции в год, суммарный объем налоговых отчислений превышает 3,9 млрд рублей.

По словам Михаила Тимошенко, комфортная среда создается как для резидентов, так и для всех горожан. В частности, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию жилой комплекс площадью более восьми тысяч квадратных метров, а также начать строительство жилых домов в микрорайоне Красный Октябрь.

Глава региона Александр Авдеев заверил, что будет поддержка и со стороны области.

- Району обязательно будем помогать, - заявил врио губернатора. - Киржач уже задыхается от пробок, особенно с летнее время. Сейчас занимаемся проектом обхода города, изучаем возможности финансирования. Эта дорога могла бы значительно разгрузить Киржач.

В перспективе, добавил Александр Авдеев, - сочетание частных инициатив в сфере культуры и истории, экономических проектов и государственной поддержки региона. Что позволит и без того крепкой территории развиваться устойчиво и гармонично.