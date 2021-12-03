Вечером в Москве ожидаются пробки до 9 баллов

Telegram-канал департамента транспорта Москвы предупреждает о сильных пробках в вечерние часы.

"Движение в городе будет осложнено в вечерний час пик в связи с ухудшением погодных условий. Рекомендуем автомобилистам пользоваться городским транспортом или перенести время поездок на более позднее время, - сообщает ведомство. Начнутся пробки с середины дня, загрузка трасс может быть на 5-6 баллов.

А вечерние часы ухудшит ситуацию мокрый снег, ветер и гололедица. В вечерний час пик загруженность на дорогах может вырасти до 9 баллов.

Водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Свободнее станет на дорогах после 20:00.