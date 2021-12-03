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03.12.2021 05:24
Рубрика: Происшествия

На Камчатке из-за шторма затопило поселок

Текст: Ольга Журман

Из-за мощного циклона, обрушившегося на Камчатский полуостров, частично подтоплен поселок Крутогоровский в Соболевском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- В зоне подтопления находятся пять многоквартирных домов, в которых проживают более 120 человек, - уточнил глава министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев.

Кроме того, подтоплены хозяйственные постройки, стоявшие на берегу, некоторые снесло течением.

Перебоев с подачей тепла и электричества в поселке нет, однако сильной волной разбило водопровод, из-за чего жители остались без воды. Сейчас ведется работа по восстановлению водоснабжения и обеспечению населения питьевой водой, отмечается в сообщении.

По последней информации, уровень воды в Крутогоровском начал понижаться.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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