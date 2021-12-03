На Камчатке из-за шторма затопило поселок

Из-за мощного циклона, обрушившегося на Камчатский полуостров, частично подтоплен поселок Крутогоровский в Соболевском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В зоне подтопления находятся пять многоквартирных домов, в которых проживают более 120 человек, - уточнил глава министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев.

Кроме того, подтоплены хозяйственные постройки, стоявшие на берегу, некоторые снесло течением.

Перебоев с подачей тепла и электричества в поселке нет, однако сильной волной разбило водопровод, из-за чего жители остались без воды. Сейчас ведется работа по восстановлению водоснабжения и обеспечению населения питьевой водой, отмечается в сообщении.

По последней информации, уровень воды в Крутогоровском начал понижаться.