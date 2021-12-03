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03.12.2021 08:24
Рубрика: Общество

В Якутии смягчили ограничения по COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Решение о смягчении ряда ограничительных мер по коронавирусу приняли в Республике Саха (Якутия). Это стало возможно благодаря уменьшению числа новых заразившихся.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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- Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в республике за последнее время улучшилась. Мы видим стабильное снижение количества заболевших, в первую очередь, в городе Якутске. Также снижается количество тяжелых больных, - заявил глава региона Айсен Николаев.

Он отметил, что это улучшение - результат соблюдения ограничений и вакцинации людей. Сейчас прививку от COVID-19 только в Якутске получили больше 70 процентов взрослых.

Согласно изменениям, внесенным в указ о повышенной готовности, в республике изменился режим работы предприятий общепита. Если площадь заведения больше 100 квадратных метров, оно сможет принимать посетителей с 6:00 до 23:00. При этом число гостей определяется из расчета один человек на два квадратных метра, но не больше 100 в зале и максиму 10 за одним столом. Дети до 14 лет, как и раньше, могут посещать кафе и рестораны только вместе со взрослыми.

Разрешили проведение соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Но зрители на них пока присутствовать не смогут.

Кинотеатры, театры и другие культурно-досуговые заведения смогут заполнить залы не наполовину, а до 70 процентов от общей посадки. По-прежнему, на входе надо предъявлять QR-код. Сертификат о вакцинации или документ его заменяющий нужны и при посещении парикмахерских, спа-салонов, фитнес-клубов и тренажерных залов. Но все прочие ограничения для этих организаций снимаются.

Пока остаются закрытыми дискотеки и детские игровые центры. Их работу обещали возобновить при улучшении эпидобстановки по ОРВИ и гриппу.

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