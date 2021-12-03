В якутском селе десять человек отравились выхлопными газами

В якутском селе Тюбя десять человек отравились выхлопными газами. Среди них шестеро детей.

"К месту происшествия убыла следственно-оперативная группа в составе пяти человек и одной единицы техники", - сообщили в республиканском главке МЧС.

Проверку по факту случившегося начала прокуратура региона. В ее ходе будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим произошедшему.

"Предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключен бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом", - рассказали прокуроры.

Все десять пострадавших находятся на лечении в больнице. Шестеро из них - в реанимации.