В Комсомольске-на-Амуре школьник умер от удара одноклассника

Следственный комитет возбудил уголовные дела после ЧП в одной из школ Комсомольска-на-Амуре, где ученик умер после ссоры с одноклассником. Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и о халатности. Об этом сообщили сегодня в главке СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Инцидент произошел 3 декабря. На уроке биологии один из учеников седьмого класса встал с места и ударил сверстника по голове. Это был, по предварительной версии, ответ на оскорбление. От полученной травмы 13-летний подросток умер в медкабинете школы до приезда скорой помощи, рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку своевременности прибытия медработников.

Назначены судебные экспертизы. Следователи допрашивают учащихся и администрацию учебного заведения. Расследование угольных дел находится на контроле прокуратуры города.