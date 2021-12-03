В Приморье семья совершила 160 подставных ДТП

Приморский край занял первое место по страховому мошенничеству. Такие данные содержаться в свежем Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, сообщает информационный проект "Страхование: Общественная экспертиза". Дошло до того, что такой вид мошенничества становится семейным подрядом. Так, например, отец, мать и сын во Владивостоке совершили 160 подставных ДТП.

В Мониторинге Центробанк проводит анализ динамики изменения таких показателей, как рост средней выплаты, снижение частоты страховых событий, скользящий коэффициент выплат. В Приморском крае средняя страховая выплата, частота убытков и скользящий коэффициент выплат в течение года продолжают увеличиваться. Если в целом по России за последние три месяца средняя выплата по ОСАГО снизилась на 0,5% и составила 67,8 тысяч рублей, то в Приморье этот показатель равняется 89,2 тысяч рублей. Для сравнения в начале года этот показатель находился на уровне 81,7 тысяч рублей. Прирост за год более 15%. Частота наступления страховых случаев в крае также превышает среднероссийский уровень на 42%, что является дополнительным индикатором реализации рисков недобросовестных действий. Произошло увеличение и скользящего коэффициента выплат на 23,7% (показатель достиг 133%, что в два раза выше среднего по России).

По мнению экспертов, именно сфера ОСАГО всегда была очень уязвима для различных мошеннических действий. Приморский край не стал исключением. Для получения незаконных страховых выплат местные аферисты устраивают фиктивные ДТП, самостоятельно наносят урон своему автомобилю, инсценируют угоны. А за последний коронавирусный год ситуация стала только хуже. Ряды профессиональных мошенников пополнили обычные люди.

"Из-за сложностей в экономической ситуации все чаще в эту сферу входят самые обычные люди, столкнувшиеся с серьезными экономическими трудностями и за счет этого пытающиеся улучшить свое благосостояние", - отмечает эксперт в сфере страховой безопасности, полковник полиции в отставке Дмитрий Кондратьев.

Так, например, семья во Владивостоке занялась подставными авариями. На их счету 160 ДТП. В числе пострадавших те, кто вовремя не перестроился при повороте, не занял положенную полосу при выезде с кольца или просто растерялся на сложном перекрестке. Самой дорогой их добычей стал Rolls-Royce за 20 миллионов.

В большинстве случаев, действия совершенные "бытовыми" мошенниками оказываются быстро раскрываются. Такие неудачники забирают свое заявление на страховую выплату, чтобы не платить многотысячные штрафы. Но не в этом случае. Здесь речь идет о хищениях в особо крупных размерах, совершенные по сговору группой лиц. По статье 159.5 УК РФ всей семье грозит тюремный срок до 10 лет.

Кроме Приморского края, к "красной", высокорисковой зоне Центробанк отнес восемь субъектов РФ: шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края), Новосибирскую область и Республику Тыва. А Республика Хакасия заметно улучшила свои позиции всего лишь за три месяца и переместилась из опасной "красной" зоны в "желтую".