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03.12.2021 07:59
Рубрика: Общество

Видео: Любопытный леопард сделал селфи в приморском заповеднике

Текст: Анна Бондаренко

В заповеднике "Кедровая падь" любопытный леопард обследовал фотоловушку, сделав крупным планом свое фото.

Как сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда", камера, в объектив которой попал краснокнижный зверь, находится на вершине горы, откуда животные осматривают территорию. Героем съемки стал леопард Leo 12M по имени Тайфун. Это выяснили по узору на шкуре хищника, который уникален для каждого из них.

Фото: Пресс-служба ИЭГТ РАН
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Тайфун - хозяин заповедника, так называемый резидентный самец, постоянно проживающий на территории заповедника, это 18 тысяч гектаров. Вместе с ним здесь проживает несколько самок, остальные самцы появляются здесь лишь эпизодически.

Несмотря на то, что животные нередко проявляют интерес к камерам, каждый случай интересен, потому что позволяет наблюдать особенности поведения животных, изучать их повадки.

"То, что леопарды замечают камеры, но не проявляют агрессии, говорит о том, что аппаратура не причиняет им беспокойства. При этом звери активно исследуют фотоловушку, что, в свою очередь, свидетельствует о любознательности и хорошем физическом состоянии кошек", - считают специалисты.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире большая кошка. За 10 лет , благодаря мерам по сохранению животных, численность краснокнижного дальневосточного леопарда выросла почти в четыре раза. Еще в начале 2000-х было около 30 особей, сейчас - уже 113 леопардов.

Фотоловушки - главный инструмент при мониторинге популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра. На "Земле леопарда" действуют более 400 камер.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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