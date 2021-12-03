За сутки в России подтверждено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3304
- 2 Санкт-Петербург 2609
- 3 Московская область 1813
- 4 Самарская область 897
- 5 Краснодарский край 812
- 6 Красноярский край 774
- 7 Воронежская область 749
- 8 Свердловская область 697
- 9 Пермский край 693
- 10 Нижегородская область 685
- 11 Республика Башкортостан 660
- 12 Ростовская область 655
- 13 Челябинская область 647
- 14 Иркутская область 605
- 15 Омская область 580
- 16 Саратовская область 546
- 17 Хабаровский край 528
- 18 Алтайский край 519
- 19 Приморский край 460
- 20 Ставропольский край 460
- 21 Волгоградская область 439
- 22 Республика Крым 419
- 23 Новосибирская область 396
- 24 Ульяновская область 390
- 25 Вологодская область 375
- 26 Кемеровская область 373
- 27 Архангельская область 369
- 28 Тверская область 368
- 29 Липецкая область 366
- 30 Ленинградская область 364
- 31 Пензенская область 360
- 32 Белгородская область 333
- 33 Забайкальский край 322
- 34 Оренбургская область 317
- 35 Тюменская область 310
- 36 Владимирская область 309
- 37 Курская область 299
- 38 Смоленская область 287
- 39 Республика Коми 286
- 40 Орловская область 282
- 41 Калининградская область 282
- 42 Ярославская область 275
- 43 Амурская область 261
- 44 Республика Саха (Якутия) 254
- 45 Кировская область 254
- 46 Республика Карелия 249
- 47 Астраханская область 249
- 48 Тульская область 242
- 49 Брянская область 236
- 50 Республика Татарстан 236
- 51 Ханты-Мансийский автономный округ 232
- 52 Республика Бурятия 231
- 53 Томская область 227
- 54 Рязанская область 224
- 55 Новгородская область 221
- 56 Мурманская область 215
- 57 Калужская область 215
- 58 Тамбовская область 213
- 59 Ивановская область 201
- 60 Курганская область 198
- 61 Удмуртская Республика 198
- 62 Севастополь 195
- 63 Псковская область 189
- 64 Костромская область 183
- 65 Республика Дагестан 171
- 66 Республика Хакасия 161
- 67 Республика Мордовия 154
- 68 Республика Чувашия 147
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 129
- 70 Сахалинская область 123
- 71 Республика Марий Эл 123
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 107
- 73 Республика Адыгея 101
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 87
- 75 Республика Ингушетия 81
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 80
- 77 Чеченская Республика 78
- 78 Республика Тыва 53
- 79 Камчатский край 49
- 80 Магаданская область 37
- 81 Еврейская автономная область 37
- 82 Республика Алтай 33
- 83 Республика Калмыкия 25
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 736 037 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,07%
- 2. Республика Алтай 0,14%
- 3. Москва, Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,17%
За последние сутки подтверждено 1 217 смертей
- Москва 95
- Санкт-Петербург 60
- Московская область 54
- Воронежская область 40
- Краснодарский край 40
- Нижегородская область 38
- Республика Башкортостан 37
- Красноярский край 36
- Волгоградская область 35
- Самарская область 35
- Ставропольский край 32
- Свердловская область 32
- Челябинская область 32
- Ростовская область 31
- Алтайский край 30
- Иркутская область 28
- Республика Крым 25
- Владимирская область 24
- Саратовская область 22
- Тюменская область 22
- Пермский край 20
- Рязанская область 18
- Пензенская область 18
- Брянская область 17
- Вологодская область 17
- Республика Чувашия 17
- Ханты-Мансийский автономный округ 15
- Новосибирская область 15
- Ивановская область 14
- Республика Дагестан 14
- Оренбургская область 13
- Ульяновская область 13
- Республика Хакасия 13
- Липецкая область 12
- Республика Коми 12
- Омская область 12
- Тульская область 11
- Республика Татарстан 11
- Тамбовская область 10
- Калининградская область 10
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Белгородская область 9
- Курская область 9
- Забайкальский край 9
- Смоленская область 8
- Севастополь 8
- Чеченская Республика 8
- Удмуртская Республика 8
- Республика Бурятия 8
- Орловская область 7
- Тверская область 7
- Мурманская область 7
- Хабаровский край 7
- Калужская область 6
- Псковская область 6
- Астраханская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Марий Эл 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Республика Мордовия 4
- Приморский край 4
- Республика Карелия 3
- Новгородская область 3
- Курганская область 3
- Кемеровская область 3
- Амурская область 3
- Костромская область 2
- Ненецкий автономный округ 2
- Ленинградская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Еврейская автономная область 2
- Чукотский автономный округ 2
- Ярославская область 1
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Томская область 1
- Камчатский край 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 278 857 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 514 человек
- Санкт-Петербург 4023
- Москва 3600
- Московская область 1858
- Челябинская область 1401
- Самарская область 908
- Республика Крым 867
- Волгоградская область 841
- Омская область 809
- Краснодарский край 751
- Красноярский край 725
- Пермский край 676
- Республика Башкортостан 661
- Ульяновская область 615
- Ростовская область 613
- Нижегородская область 592
- Хабаровский край 583
- Пензенская область 582
- Саратовская область 582
- Республика Саха (Якутия) 526
- Алтайский край 519
- Смоленская область 510
- Рязанская область 485
- Тверская область 478
- Свердловская область 475
- Забайкальский край 474
- Брянская область 465
- Калининградская область 464
- Воронежская область 463
- Липецкая область 456
- Ленинградская область 411
- Республика Хакасия 370
- Вологодская область 354
- Псковская область 347
- Республика Бурятия 325
- Ставропольский край 315
- Приморский край 301
- Оренбургская область 299
- Астраханская область 295
- Иркутская область 282
- Орловская область 262
- Мурманская область 258
- Белгородская область 257
- Курская область 255
- Ханты-Мансийский автономный округ 255
- Тюменская область 254
- Кемеровская область 254
- Тамбовская область 251
- Новгородская область 244
- Республика Коми 241
- Ярославская область 235
- Республика Татарстан 232
- Тульская область 231
- Республика Карелия 226
- Владимирская область 223
- Калужская область 223
- Архангельская область 222
- Томская область 216
- Костромская область 202
- Севастополь 196
- Удмуртская Республика 185
- Ивановская область 184
- Республика Дагестан 181
- Курганская область 161
- Кировская область 150
- Амурская область 147
- Республика Чувашия 129
- Новосибирская область 128
- Республика Мордовия 121
- Республика Северная Осетия - Алания 116
- Республика Марий Эл 107
- Ямало-Ненецкий автономный округ 103
- Кабардино-Балкарская Республика 100
- Сахалинская область 98
- Чеченская Республика 86
- Республика Адыгея 83
- Республика Ингушетия 73
- Карачаево-Черкесская Республика 63
- Республика Алтай 57
- Республика Тыва 50
- Камчатский край 41
- Магаданская область 36
- Еврейская автономная область 34
- Республика Калмыкия 27
- Ненецкий автономный округ 9
- Чукотский автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 436 631.