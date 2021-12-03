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03.12.2021 10:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3304
  • 2 Санкт-Петербург 2609
  • 3 Московская область 1813
  • 4 Самарская область 897
  • 5 Краснодарский край 812
  • 6 Красноярский край 774
  • 7 Воронежская область 749
  • 8 Свердловская область 697
  • 9 Пермский край 693
  • 10 Нижегородская область 685
  • 11 Республика Башкортостан 660
  • 12 Ростовская область 655
  • 13 Челябинская область 647
  • 14 Иркутская область 605
  • 15 Омская область 580
  • 16 Саратовская область 546
  • 17 Хабаровский край 528
  • 18 Алтайский край 519
  • 19 Приморский край 460
  • 20 Ставропольский край 460
  • 21 Волгоградская область 439
  • 22 Республика Крым 419
  • 23 Новосибирская область 396
  • 24 Ульяновская область 390
  • 25 Вологодская область 375
  • 26 Кемеровская область 373
  • 27 Архангельская область 369
  • 28 Тверская область 368
  • 29 Липецкая область 366
  • 30 Ленинградская область 364
  • 31 Пензенская область 360
  • 32 Белгородская область 333
  • 33 Забайкальский край 322
  • 34 Оренбургская область 317
  • 35 Тюменская область 310
  • 36 Владимирская область 309
  • 37 Курская область 299
  • 38 Смоленская область 287
  • 39 Республика Коми 286
  • 40 Орловская область 282
  • 41 Калининградская область 282
  • 42 Ярославская область 275
  • 43 Амурская область 261
  • 44 Республика Саха (Якутия) 254
  • 45 Кировская область 254
  • 46 Республика Карелия 249
  • 47 Астраханская область 249
  • 48 Тульская область 242
  • 49 Брянская область 236
  • 50 Республика Татарстан 236
  • 51 Ханты-Мансийский автономный округ 232
  • 52 Республика Бурятия 231
  • 53 Томская область 227
  • 54 Рязанская область 224
  • 55 Новгородская область 221
  • 56 Мурманская область 215
  • 57 Калужская область 215
  • 58 Тамбовская область 213
  • 59 Ивановская область 201
  • 60 Курганская область 198
  • 61 Удмуртская Республика 198
  • 62 Севастополь 195
  • 63 Псковская область 189
  • 64 Костромская область 183
  • 65 Республика Дагестан 171
  • 66 Республика Хакасия 161
  • 67 Республика Мордовия 154
  • 68 Республика Чувашия 147
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 129
  • 70 Сахалинская область 123
  • 71 Республика Марий Эл 123
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 107
  • 73 Республика Адыгея 101
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 87
  • 75 Республика Ингушетия 81
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 80
  • 77 Чеченская Республика 78
  • 78 Республика Тыва 53
  • 79 Камчатский край 49
  • 80 Магаданская область 37
  • 81 Еврейская автономная область 37
  • 82 Республика Алтай 33
  • 83 Республика Калмыкия 25
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 736 037 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,07%
  • 2. Республика Алтай 0,14%
  • 3. Москва, Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,17%
За последние сутки подтверждено 1 217 смертей
  1. Москва 95
  2. Санкт-Петербург 60
  3. Московская область 54
  4. Воронежская область 40
  5. Краснодарский край 40
  6. Нижегородская область 38
  7. Республика Башкортостан 37
  8. Красноярский край 36
  9. Волгоградская область 35
  10. Самарская область 35
  11. Ставропольский край 32
  12. Свердловская область 32
  13. Челябинская область 32
  14. Ростовская область 31
  15. Алтайский край 30
  16. Иркутская область 28
  17. Республика Крым 25
  18. Владимирская область 24
  19. Саратовская область 22
  20. Тюменская область 22
  21. Пермский край 20
  22. Рязанская область 18
  23. Пензенская область 18
  24. Брянская область 17
  25. Вологодская область 17
  26. Республика Чувашия 17
  27. Ханты-Мансийский автономный округ 15
  28. Новосибирская область 15
  29. Ивановская область 14
  30. Республика Дагестан 14
  31. Оренбургская область 13
  32. Ульяновская область 13
  33. Республика Хакасия 13
  34. Липецкая область 12
  35. Республика Коми 12
  36. Омская область 12
  37. Тульская область 11
  38. Республика Татарстан 11
  39. Тамбовская область 10
  40. Калининградская область 10
  41. Кабардино-Балкарская Республика 10
  42. Белгородская область 9
  43. Курская область 9
  44. Забайкальский край 9
  45. Смоленская область 8
  46. Севастополь 8
  47. Чеченская Республика 8
  48. Удмуртская Республика 8
  49. Республика Бурятия 8
  50. Орловская область 7
  51. Тверская область 7
  52. Мурманская область 7
  53. Хабаровский край 7
  54. Калужская область 6
  55. Псковская область 6
  56. Астраханская область 5
  57. Карачаево-Черкесская Республика 5
  58. Республика Марий Эл 5
  59. Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  60. Республика Саха (Якутия) 5
  61. Республика Мордовия 4
  62. Приморский край 4
  63. Республика Карелия 3
  64. Новгородская область 3
  65. Курганская область 3
  66. Кемеровская область 3
  67. Амурская область 3
  68. Костромская область 2
  69. Ненецкий автономный округ 2
  70. Ленинградская область 2
  71. Республика Адыгея 2
  72. Республика Ингушетия 2
  73. Республика Северная Осетия - Алания 2
  74. Еврейская автономная область 2
  75. Чукотский автономный округ 2
  76. Ярославская область 1
  77. Кировская область 1
  78. Республика Алтай 1
  79. Томская область 1
  80. Камчатский край 1
  81. Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 278 857 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 514 человек
  1. Санкт-Петербург 4023
  2. Москва 3600
  3. Московская область 1858
  4. Челябинская область 1401
  5. Самарская область 908
  6. Республика Крым 867
  7. Волгоградская область 841
  8. Омская область 809
  9. Краснодарский край 751
  10. Красноярский край 725
  11. Пермский край 676
  12. Республика Башкортостан 661
  13. Ульяновская область 615
  14. Ростовская область 613
  15. Нижегородская область 592
  16. Хабаровский край 583
  17. Пензенская область 582
  18. Саратовская область 582
  19. Республика Саха (Якутия) 526
  20. Алтайский край 519
  21. Смоленская область 510
  22. Рязанская область 485
  23. Тверская область 478
  24. Свердловская область 475
  25. Забайкальский край 474
  26. Брянская область 465
  27. Калининградская область 464
  28. Воронежская область 463
  29. Липецкая область 456
  30. Ленинградская область 411
  31. Республика Хакасия 370
  32. Вологодская область 354
  33. Псковская область 347
  34. Республика Бурятия 325
  35. Ставропольский край 315
  36. Приморский край 301
  37. Оренбургская область 299
  38. Астраханская область 295
  39. Иркутская область 282
  40. Орловская область 262
  41. Мурманская область 258
  42. Белгородская область 257
  43. Курская область 255
  44. Ханты-Мансийский автономный округ 255
  45. Тюменская область 254
  46. Кемеровская область 254
  47. Тамбовская область 251
  48. Новгородская область 244
  49. Республика Коми 241
  50. Ярославская область 235
  51. Республика Татарстан 232
  52. Тульская область 231
  53. Республика Карелия 226
  54. Владимирская область 223
  55. Калужская область 223
  56. Архангельская область 222
  57. Томская область 216
  58. Костромская область 202
  59. Севастополь 196
  60. Удмуртская Республика 185
  61. Ивановская область 184
  62. Республика Дагестан 181
  63. Курганская область 161
  64. Кировская область 150
  65. Амурская область 147
  66. Республика Чувашия 129
  67. Новосибирская область 128
  68. Республика Мордовия 121
  69. Республика Северная Осетия - Алания 116
  70. Республика Марий Эл 107
  71. Ямало-Ненецкий автономный округ 103
  72. Кабардино-Балкарская Республика 100
  73. Сахалинская область 98
  74. Чеченская Республика 86
  75. Республика Адыгея 83
  76. Республика Ингушетия 73
  77. Карачаево-Черкесская Республика 63
  78. Республика Алтай 57
  79. Республика Тыва 50
  80. Камчатский край 41
  81. Магаданская область 36
  82. Еврейская автономная область 34
  83. Республика Калмыкия 27
  84. Ненецкий автономный округ 9
  85. Чукотский автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 436 631.

Планируется прививать от COVID-19 и подростков, и детей 6+
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