За сутки в России подтверждено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3304

2 Санкт-Петербург 2609

3 Московская область 1813

4 Самарская область 897

5 Краснодарский край 812

6 Красноярский край 774

7 Воронежская область 749

8 Свердловская область 697

9 Пермский край 693

10 Нижегородская область 685

11 Республика Башкортостан 660

12 Ростовская область 655

13 Челябинская область 647

14 Иркутская область 605

15 Омская область 580

16 Саратовская область 546

17 Хабаровский край 528

18 Алтайский край 519

19 Приморский край 460

20 Ставропольский край 460

21 Волгоградская область 439

22 Республика Крым 419

23 Новосибирская область 396

24 Ульяновская область 390

25 Вологодская область 375

26 Кемеровская область 373

27 Архангельская область 369

28 Тверская область 368

29 Липецкая область 366

30 Ленинградская область 364

31 Пензенская область 360

32 Белгородская область 333

33 Забайкальский край 322

34 Оренбургская область 317

35 Тюменская область 310

36 Владимирская область 309

37 Курская область 299

38 Смоленская область 287

39 Республика Коми 286

40 Орловская область 282

41 Калининградская область 282

42 Ярославская область 275

43 Амурская область 261

44 Республика Саха (Якутия) 254

45 Кировская область 254

46 Республика Карелия 249

47 Астраханская область 249

48 Тульская область 242

49 Брянская область 236

50 Республика Татарстан 236

51 Ханты-Мансийский автономный округ 232

52 Республика Бурятия 231

53 Томская область 227

54 Рязанская область 224

55 Новгородская область 221

56 Мурманская область 215

57 Калужская область 215

58 Тамбовская область 213

59 Ивановская область 201

60 Курганская область 198

61 Удмуртская Республика 198

62 Севастополь 195

63 Псковская область 189

64 Костромская область 183

65 Республика Дагестан 171

66 Республика Хакасия 161

67 Республика Мордовия 154

68 Республика Чувашия 147

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 129

70 Сахалинская область 123

71 Республика Марий Эл 123

72 Кабардино-Балкарская Республика 107

73 Республика Адыгея 101

74 Республика Северная Осетия-Алания 87

75 Республика Ингушетия 81

76 Карачаево-Черкесская Республика 80

77 Чеченская Республика 78

78 Республика Тыва 53

79 Камчатский край 49

80 Магаданская область 37

81 Еврейская автономная область 37

82 Республика Алтай 33

83 Республика Калмыкия 25

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 736 037 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,07%

2. Республика Алтай 0,14%

3. Москва, Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,17% За последние сутки подтверждено 1 217 смертей Москва 95 Санкт-Петербург 60 Московская область 54 Воронежская область 40 Краснодарский край 40 Нижегородская область 38 Республика Башкортостан 37 Красноярский край 36 Волгоградская область 35 Самарская область 35 Ставропольский край 32 Свердловская область 32 Челябинская область 32 Ростовская область 31 Алтайский край 30 Иркутская область 28 Республика Крым 25 Владимирская область 24 Саратовская область 22 Тюменская область 22 Пермский край 20 Рязанская область 18 Пензенская область 18 Брянская область 17 Вологодская область 17 Республика Чувашия 17 Ханты-Мансийский автономный округ 15 Новосибирская область 15 Ивановская область 14 Республика Дагестан 14 Оренбургская область 13 Ульяновская область 13 Республика Хакасия 13 Липецкая область 12 Республика Коми 12 Омская область 12 Тульская область 11 Республика Татарстан 11 Тамбовская область 10 Калининградская область 10 Кабардино-Балкарская Республика 10 Белгородская область 9 Курская область 9 Забайкальский край 9 Смоленская область 8 Севастополь 8 Чеченская Республика 8 Удмуртская Республика 8 Республика Бурятия 8 Орловская область 7 Тверская область 7 Мурманская область 7 Хабаровский край 7 Калужская область 6 Псковская область 6 Астраханская область 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Республика Марий Эл 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 Республика Саха (Якутия) 5 Республика Мордовия 4 Приморский край 4 Республика Карелия 3 Новгородская область 3 Курганская область 3 Кемеровская область 3 Амурская область 3 Костромская область 2 Ненецкий автономный округ 2 Ленинградская область 2 Республика Адыгея 2 Республика Ингушетия 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Еврейская автономная область 2 Чукотский автономный округ 2 Ярославская область 1 Кировская область 1 Республика Алтай 1 Томская область 1 Камчатский край 1 Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 278 857 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 514 человек Санкт-Петербург 4023 Москва 3600 Московская область 1858 Челябинская область 1401 Самарская область 908 Республика Крым 867 Волгоградская область 841 Омская область 809 Краснодарский край 751 Красноярский край 725 Пермский край 676 Республика Башкортостан 661 Ульяновская область 615 Ростовская область 613 Нижегородская область 592 Хабаровский край 583 Пензенская область 582 Саратовская область 582 Республика Саха (Якутия) 526 Алтайский край 519 Смоленская область 510 Рязанская область 485 Тверская область 478 Свердловская область 475 Забайкальский край 474 Брянская область 465 Калининградская область 464 Воронежская область 463 Липецкая область 456 Ленинградская область 411 Республика Хакасия 370 Вологодская область 354 Псковская область 347 Республика Бурятия 325 Ставропольский край 315 Приморский край 301 Оренбургская область 299 Астраханская область 295 Иркутская область 282 Орловская область 262 Мурманская область 258 Белгородская область 257 Курская область 255 Ханты-Мансийский автономный округ 255 Тюменская область 254 Кемеровская область 254 Тамбовская область 251 Новгородская область 244 Республика Коми 241 Ярославская область 235 Республика Татарстан 232 Тульская область 231 Республика Карелия 226 Владимирская область 223 Калужская область 223 Архангельская область 222 Томская область 216 Костромская область 202 Севастополь 196 Удмуртская Республика 185 Ивановская область 184 Республика Дагестан 181 Курганская область 161 Кировская область 150 Амурская область 147 Республика Чувашия 129 Новосибирская область 128 Республика Мордовия 121 Республика Северная Осетия - Алания 116 Республика Марий Эл 107 Ямало-Ненецкий автономный округ 103 Кабардино-Балкарская Республика 100 Сахалинская область 98 Чеченская Республика 86 Республика Адыгея 83 Республика Ингушетия 73 Карачаево-Черкесская Республика 63 Республика Алтай 57 Республика Тыва 50 Камчатский край 41 Магаданская область 36 Еврейская автономная область 34 Республика Калмыкия 27 Ненецкий автономный округ 9 Чукотский автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 436 631. Планируется прививать от COVID-19 и подростков, и детей 6+