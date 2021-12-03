Более 1000 жителей Чувашии переобучились по федеральному проекту

Новости

Песков подтвердил встречу Путина с Додиком 2 декабря 12:56
Лукашенко: Мы не можем предать Россию и русский народ 12:47
Песков заявил о расхождениях Москвы и Вашингтона по многим вопросам 12:42
"Маша и Медведь" собрали 100 млрд просмотров и отметят это событие спецсерией 12:39
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер от удара одноклассника 12:35
Путин встретится с Памфиловой 12:33
МХАТ имени Горького сменит название 12:33
Вечером в Москве ожидаются пробки до 9 баллов 12:32
В России могут начаться поиски останков семи генералов Наполеона 12:29
Мурашко: Россия направила запрос на получение образца "омикрона" 12:21
Чекунков предложил принять закон о северном завозе 12:17
Умер менеджер Led Zeppelin и Black Sabbath Ричард Коул 12:09
Выписки из Единого госреестра недвижимости станут более понятными 12:07
Торги акциями "АСКО-Страхование" приостановлены после отзыва лицензии 11:57
Президент Беларуси потребовал от правительства начать выработку антисанкционных мер 11:51
Рогозин: Комплекс "Байтерек" на Байконуре начнут создавать в марте 2022 года 11:37
Уведомления на госуслугах сообщат о плановой госпитализации 11:28
В Москве за массовую драку задержаны 11 дворников 11:25
Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy 11:06
В Кузбассе из шахты "Листвяжная" подняли еще 12 тел погибших 11:04
В Москве разгадан секрет старинной игрушки 11:02
За сутки в России подтверждено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах 10:50
Московская сфера услуг восстанавливается после режима нерабочих дней 10:41
В Кузбассе почтили память жертв аварии на шахте "Листвяжная" 10:22
Блогера, хваставшегося нарушениями правил, оставили без прав и машины 10:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 11:40

Более 1000 жителей Чувашии переобучились по федеральному проекту

Текст: Сергей Кирсанов
В Чебоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) вручили дипломы о профессиональной переподготовке обучившимся в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как заявил на церемонии глава республики Олег Николаев, в стране инициируется множество программ и проектов, чтобы каждый житель имел возможность самореализации.

- Вы люди, которые устремлены в будущее и желаете использовать эти возможности, чтобы реализовать себя, быть эффективным и тем самым внести свой вклад в общее дело развития государства. Вы нашли в себе желание прийти на переподготовку, вложили силы в обучение, завершили его и теперь обладаете знаниями. Искренне желаю, чтобы эти знания вы использовали на практике и превратили их в навыки, которые сегодня принято называть компетенциями, востребованные на рынке труда, - сказал выпускникам Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии продлили действие налоговых льгот для бизнеса

На сегодняшний день в Чебоксарском филиале РАНХиГС по проекту "Содействие занятости" обучается 703 человека. Переподготовка организована по специальностям "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция", "Управление закупками", "Документационное обеспечение", "Экономика и финансы", "Менеджмент", "Специалист по охране труда", "Директор по персоналу", "Тайм-менеджмент", "Психолого-коммуникативная компетентность сотрудников организации", "Информационные технологии в профессиональной деятельности", "Государственная политика в сфере противодействия коррупции".

Всего в 2021 году в Чувашии на обучение по федеральному проекту "Содействие занятости" заявку подали 2868 человек, приступили к занятиям 1465 человек, 1167 - завершили обучение. Трудоустроились по новым специальностям 972 человека - 83,3 процента выпускников.

Федеральный проект "Содействие занятости" начал действовать в марте 2021 года и рассчитан до 2024 года. Получить профессию или освоить новые компетенции, необходимые для трудоустройства или сохранения занятости, могут безработные граждане, зарегистрированные в центре занятости населения, а также граждане наиболее уязвимых категорий: в возрасте 50-ти лет и старше, предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и женщины, не состоящие в трудовых отношениях, имеющие детей дошкольного возраста.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

Главное сегодня

Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском