Более 1000 жителей Чувашии переобучились по федеральному проекту

В Чебоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) вручили дипломы о профессиональной переподготовке обучившимся в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

Как заявил на церемонии глава республики Олег Николаев, в стране инициируется множество программ и проектов, чтобы каждый житель имел возможность самореализации.

- Вы люди, которые устремлены в будущее и желаете использовать эти возможности, чтобы реализовать себя, быть эффективным и тем самым внести свой вклад в общее дело развития государства. Вы нашли в себе желание прийти на переподготовку, вложили силы в обучение, завершили его и теперь обладаете знаниями. Искренне желаю, чтобы эти знания вы использовали на практике и превратили их в навыки, которые сегодня принято называть компетенциями, востребованные на рынке труда, - сказал выпускникам Николаев.

На сегодняшний день в Чебоксарском филиале РАНХиГС по проекту "Содействие занятости" обучается 703 человека. Переподготовка организована по специальностям "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция", "Управление закупками", "Документационное обеспечение", "Экономика и финансы", "Менеджмент", "Специалист по охране труда", "Директор по персоналу", "Тайм-менеджмент", "Психолого-коммуникативная компетентность сотрудников организации", "Информационные технологии в профессиональной деятельности", "Государственная политика в сфере противодействия коррупции".

Всего в 2021 году в Чувашии на обучение по федеральному проекту "Содействие занятости" заявку подали 2868 человек, приступили к занятиям 1465 человек, 1167 - завершили обучение. Трудоустроились по новым специальностям 972 человека - 83,3 процента выпускников.

Федеральный проект "Содействие занятости" начал действовать в марте 2021 года и рассчитан до 2024 года. Получить профессию или освоить новые компетенции, необходимые для трудоустройства или сохранения занятости, могут безработные граждане, зарегистрированные в центре занятости населения, а также граждане наиболее уязвимых категорий: в возрасте 50-ти лет и старше, предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и женщины, не состоящие в трудовых отношениях, имеющие детей дошкольного возраста.