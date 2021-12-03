Казань получила статус молодежной столицы исламского мира

Российская Казань, столица Татарстана, обрела статус молодежной столицы исламского мира на 2022 год. Казань выиграла конкурентную гонку у городов Фес (Марокко), Стамбула (Турция) и Дохи (Катар). В разные годы Стамбул и Доха уже были молодежными столицами стран Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

- Россия не является членом ОИС, но Казань - город, где ислам имеет традиции длиной в тысячу лет, народы России здесь живут в мире и гармонии, у вас есть что перенять, а у Казани - динамику развития, что предопределило наш выбор, - говорит президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан. - К тому же Казань - колыбель цивилизации, где переплетаются множество конфессий и национальностей, символ мира. Именно поэтому столица Татарстана заслужила статус молодежной столицы исламского мира.

Как заметил Айхан, статус молодежной столицы ОИС дает Казани право проведения международных форумов молодежи самого разного уровня - музыкальных, фольклорных, научно-технических, межконфессиональных, литературных, туристических. Среди уже запланированных событий - Молодежный глобальный саммит ОИС, научно-практическая конференция по развитию искусственного интеллекта (ИИ), форум молодых дипломатов стран ОИС, молодежная секция KazanSummit (составная часть саммита "Россия - Исламский мир" - "РГ"), молодежная секция Казанского международного кинофестиваля исламского кино.

- То, что Казань официально признана молодежной столицей исламского мира, говорит о значении для ОИС роли России, где живут более 20 миллионов мусульман, - считает председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков. - Ведь наши отношения с ОИС поступательно развиваются шестой год. И то, что мы собираем, например, молодых дипломатов разных стран на площадках Казани, Москвы и Сочи, означает, что взаимодействие и взаимовлияние растет.

Уже в феврале 2022 года Казань примет Молодежный глобальный саммит ОИС.

Справка "РГ"

Организация исламского сотрудничества (ОИС) основана в 1969 году, состоит из 57 государств-членов, с общим населением более 1,8 миллиарда человек (Данные ООН на 2015 год). При этом молодежное секция ОИС насчитывает до 65 миллионов человек из 65 стран (с учетом стран-наблюдателей, включая Россию).