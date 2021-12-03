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03.12.2021 14:08

На минном поле договора

Как защитить компанию в ходе исполнения контракта
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Спецвыпуск № 275(8626)
Елена Кварталова, практикующий судебный юрист, основатель и руководитель юридической фирмы "КВ-Консалт", рассказала, как избежать проблем в бизнес-отношениях при исполнении договора и отстоять свою позицию в суде, если контрагент оказался недобросовестным партнером.

Российская газета: Елена Николаевна, какие затруднения обычно возникают у компаний во время исполнения контрактов и как поступать в таких случаях?

Елена Кварталова: К сожалению, в любой хозяйственной деятельности бывают ситуации, когда одна из сторон нарушает договор. Это и срыв поставок товара, и неисполнение своих обязательств в оговоренный срок, и ситуации, когда вообще не оплачивается поставленный товар или выполненная работа. Начинаются переговоры, люди созваниваются, встречаются или дают обещания. И я обращаю внимание, что очень часто на этом этапе взаимодействия не оформляются никакие документы. Это очень важный момент. Потому что когда уже исчерпаны все ресурсы переговоров и осталась только перспектива судебного взыскания, предприниматели обращаются к юристам. Но для успешного судебного решения и выигрыша дела в суде требуются доказательства. А их нужно собирать на протяжении всего срока действия договора и при его исполнении.

РГ: Как же быть в такой ситуации? Ведь, как правило, мало кто при заключении договора думает о том, что дело окажется в суде.

ЕК: Мой 16-летний опыт ведения судебных дел показывает, что компании при исполнении договора совершают три основные ошибки. Во-первых, не фиксируется факт нарушения. Не пишут претензию или письмо, ограничиваются только телефонными переговорами. Во-вторых, ненадлежаще уведомляют о нарушении, то есть принесли претензию и оставили у контрагента, не поставив отметки входящего документа, или просто позвонили. В-третьих, не ведут официальной переписки в рамках исполнения договора. И когда дело доходит до суда, нет никаких доказательств того, что выдвигались претензии, что были нарушения договора. Надо четко осознавать, что суду не интересны разговоры вроде "мы так договорились на встрече" и тому подобное. Суду нужны доказательства!

А ими могут быть письма, акты, претензии, иные документы, переписка по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях, свидетельские показания сотрудника, который непосредственно вел переписку с контрагентом, фотографии, видеозаписи и другие конкретные документы по этой теме.

РГ: Как же сделать так, чтобы сведения из переписки по электронной почте приобрели статус доказательств и были приняты судом?

ЕК: Переписка по электронной почте принимается в суде, если в договоре указаны электронные адреса сторон. Причем сразу в тексте контракта надо обязательно обговорить, что письма, полученные по электронной почте, имеют юридическую силу. И очень важно вести переписку именно с этих адресов. Однако если такого условия в контракте нет, можно собрать доказательства немного другим путем, но это будет сложнее и дольше. Дело в том, что суды признают переписку по электронной почте в качестве доказательства по делу, когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Придется доказывать, что спорный адрес электронной почты есть в других договорах с тем же самым контрагентом, или переписка велась с корпоративного домена, или адрес электронной почты указан в качестве контакта на официальном сайте контрагента.

РГ: Сейчас многие общаются через мессенджеры или социальные сети, а как переписка из них может стать доказательством в суде?

Фото: Из личного архива Елены Кварталовой

ЕК: Очень часто мы слышим от клиентов, которые к нам обращаются, что у них создан чат, там все переписывались, там предупреждали и там же все согласовали. Надо знать, что переписка в мессенджерах может быть принята судом в качестве доказательства, если в договоре указано контактное лицо с каждой стороны и оговорена возможность вести переписку посредством определенного мессенджера.

Если же есть основания полагать, что другая сторона удалит имеющуюся переписку в мессенджерах, соцсетях, а также фотографии или информацию с сайта, необходимо обратиться к нотариусу за оформлением протокола осмотра доказательства. Нотариус обозревает интернет-страницу и фиксирует, что на определенную дату сайт содержал такую-то информацию, фото и переписку. Иногда суд может сам в ходе судебного заседания произвести осмотр того или иного интернет-сайта.

Подводя итог, хочу сказать, что на стадии исполнения договора любые отклонения и нарушения со стороны контрагента нужно фиксировать всеми возможными способами.

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