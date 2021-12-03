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03.12.2021 09:50
Рубрика: Общество

Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям и гостям Казани о Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

5 декабря в Казани начнет работать мобильный туристический информационный центр Москвы - MoscowInfoСafe. Его установят вначале пешеходной улицы Петербургской, возле памятника Льву Гумилеву. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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MoscowInfoСafe будет открыт для всех желающих до 19 декабря. Время работы мобильного информационного центра - ежедневно, с 10:00 до 20:00.

"Горожане и туристы смогут в нем получить информацию о достопримечательностях Москвы и Казани, в том числе обо всех интересных событиях двух городов", - уточнили в пресс-службе. В инфоцентре можно будет бесплатно получить информационные брошюры и карты, а также узнать о возможностях цифрового туристического сервиса RUSSPASS. Консультант инфоцентра расскажет, как с его помощью можно спланировать путешествие в Москву и другие регионы России, составить персональный маршрут путешествия.

Инфоцентр установят в столице Татарстана в преддверии туристского форума "Ориентиры будущего", который будет проходить здесь с 5 по 7 декабря. Мобильный ТИЦ также призван популяризировать внутренний туризм и презентовать потенциал Москвы для будущих гостей.

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