Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям и гостям Казани о Москве

5 декабря в Казани начнет работать мобильный туристический информационный центр Москвы - MoscowInfoСafe. Его установят вначале пешеходной улицы Петербургской, возле памятника Льву Гумилеву. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

MoscowInfoСafe будет открыт для всех желающих до 19 декабря. Время работы мобильного информационного центра - ежедневно, с 10:00 до 20:00.

"Горожане и туристы смогут в нем получить информацию о достопримечательностях Москвы и Казани, в том числе обо всех интересных событиях двух городов", - уточнили в пресс-службе. В инфоцентре можно будет бесплатно получить информационные брошюры и карты, а также узнать о возможностях цифрового туристического сервиса RUSSPASS. Консультант инфоцентра расскажет, как с его помощью можно спланировать путешествие в Москву и другие регионы России, составить персональный маршрут путешествия.

Инфоцентр установят в столице Татарстана в преддверии туристского форума "Ориентиры будущего", который будет проходить здесь с 5 по 7 декабря. Мобильный ТИЦ также призван популяризировать внутренний туризм и презентовать потенциал Москвы для будущих гостей.