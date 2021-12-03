Названа сумма грантов для выпускников "Школы фермера" в Чувашии

В Чувашии вручили дипломы слушателям третьего потока образовательного проекта "Школа фермера". Как заявил на церемонии глава республики Олег Николаев, выпускникам программы были выделены гранты на 90 миллионов рублей.

В этом году 12 из 27 выпускников первого потока "Школы фермера" получили на развитие своего бизнеса в общей сложности 89,6 миллиона рублей. В их числе 10 грантов "Перспектива" на сумму 81,7 миллиона рублей: 8 - на сыроделие, по 1 на ягодоводство и тепличное овощеводство и 2 гранта "Агропрогресс" на ягодоводство.

- Все это было сделано для того, чтобы наработать практику по поддержке фермерства и заинтересовать фермеров. Самое главное - сделать так, чтобы работать в отрасли сельского хозяйства было интересно и выгодно. Причем выгодно всем - и самим работающим, и жителям, которые получают новые формы удовлетворения потребностей, - сказал Николаев.

Для республики это уже второй в этом году курс обучения фермеров перспективным направлениям аграрного производства. В целом на реализацию совместных проектов с Чувашским государственным аграрным университетом и стипендиальные программы банка в 2021 году было выделено 10,8 миллиона рублей.

Дипломы о профессиональной переподготовке по направлению "Агробизнес фермерского хозяйства" и специализациям "Современные технологии сыроделия" и "Современные технологии аквакультуры" получили 28 участников проекта.

Чувашия стала одним из первых регионов, которые включились в реализацию федерального проекта "Школа фермера". За год здесь прошли обучение 54 начинающих и действующих фермера.

По словам директора республиканского филиала банка-партнера проекта Ирины Письменской, в Чувашии отсутствуют большие земельные площади, поэтому фермеры являются основным действующим лицом в АПК региона.

В свою очередь проректор по учебной и научной работе Чувашского государственного аграрного университета Людмила Корнилова отметила, что в современном мире обучение специалистов не заканчивается с получением диплома, а становится непрерывным процессом. А проект позволяет специалистам пополнить свои знания самой актуальной информацией, изучить передовой опыт и обменяться своими наработками.