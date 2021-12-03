Нотариусы могут помочь даже в удаленном режиме

О том, что такое цифровой нотариат, как можно заключить брачный контракт по интернету и почему долговые расписки надо заверять у нотариуса, "Российской газете" рассказала Ольга Мокрушина, президент Нотариальной палаты Пермского края.

Российская Газета: Ольга Владимировна, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате были приняты еще в 1993 году. Какие изменения были внесены, какие перемены появились в деятельности нотариусов?

Фото: Архив Нотариальной палаты Пермского края

Ольга Мокрушина: Принятие Основ стало кардинальным моментом в работе нотариата, определившим его деятельность на долгие годы вперед. Этот закон был составлен очень грамотно, универсально, с таким прицелом на будущее, что он действует до сих пор. Конечно, было много поправок, изменений, добавлений, но основы нашей деятельности никак не затронуты и концептуально не изменились. Нотариус по-прежнему гарант и защитник прав граждан и юридических лиц, действующий от лица Российской Федерации.

РГ: В чем заключается основная задача нотариата в России?

ОМ: Нотариус, являясь представителем публично-правовой профессии, дает определенные гарантии на защиту, предоставляя необходимый объем юридической помощи. Нотариат - это правоохранительный институт. Задача нотариуса предотвращать конфликты, обеспечивая законность и стабильность гражданского оборота. Суть нашей работы заключается в удостоверительной деятельности. Нотариус гарантирует надлежащую фиксацию фактов, событий, договоренностей. Кроме того, он выполняет разъяснительную функцию, консультируя по вопросам своей компетенции, предупреждая о последствиях совершения нотариальных действий.

Нотариально удостоверенный документ имеет повышенную доказательственную силу. Обстоятельства, которые подтверждаются нотариусом при совершении нотариального действия, не вызывают необходимости доказывания, если не опровергнута подлинность самого нотариального акта либо не установлено существенное нарушение процедуры совершения нотариального действия. Например, можно сравнить расписку в получении денег в долг, оформленную в простой письменной форме, и нотариально удостоверенный договор займа. Конечно, с распиской тоже можно обратиться в суд за защитой своих прав, если по каким-либо причинам долг не будет возвращен. Но очевидно, что нотариально удостоверенный договор займа будет иметь ряд существенных преимуществ.

Во-первых, нотариус при его удостоверении надлежащим образом установит личность сторон и их волю на заключение договора, отразит в договоре все необходимые условия, разъяснит последствия его оформления. Во-вторых, нотариус выполнит необходимые запросы для проверки дееспособности участников сделки, наличия дел о банкротстве в отношении сторон договора. Кроме того, только по нотариально удостоверенному договору воз можно обращение взыскания по исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд в случае неисполнения договора займа по возврату долга.

РГ: В каких областях взаимоотношений обязательно участие нотариуса?

ОМ: Есть области, где без нотариуса не обойтись. Например, при сделках по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетним, недееспособным, ограниченно дееспособным, в сделках с долями объектов недвижимости, то есть там, где "тонко", где надо внимательно подойти к вопросу, где возможны злоупотребления, возможно ущемление чьих-либо прав. Резонно, что при оформлении таких сделок законодатель счел необходимым участие нотариуса - представителя государства, наделенного особыми полномочиями.

При этом следует отметить, что нотариус не является защитником какой-либо стороны в сделке, а рассматривает ее в комплексе, обеспечивая законность сделки в целом и защиту прав всех ее участников. В корпоративных отношениях есть ряд действий, где требуется участие нотариуса. Это сделки с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, выход из обществ с ограниченной ответственностью, действия, связанные с увеличением уставного капитала таких обществ.

Нотариус участвует в брачно-семейных отношениях. Нотариальному удостоверению подлежат согласия супругов на сделки с их общим имуществом, брачные договоры, соглашения о разделе имущества, нажитого супругами в период брака, алиментные соглашения. Помимо этого нотариус оформляет наследственные права и права переживших супругов.

РГ: Сейчас активно развиваются цифровые технологии, уходят в прошлое бумажные документы. Как это сказывается на вашей работе?

ОМ: Сегодня нотариусы очень активно используют возможности, предоставленные современными технологиями. Федеральной нотариальной палатой создана единая информационная система (ЕИС) нотариата, онлайн-сервисы которой доступны для всех граждан, и с каждым годом растет количество лиц, которые обращаются к ним за актуальной информацией. Выделю три основных направления использования этих сервисов. Во-первых, реестр доверенностей. Раньше в этой области ситуация была довольно болезненной, было много поддельных доверенностей, и потому мошенники могли по поддельной доверенности и деньги в банке снять, и квартиру продать. Создание же реестра доверенностей очень помогло в защите от подделки документов. Сейчас можно проверить любую нотариально заверенную доверенность посредством ЕИС нотариата, зайдя на сайт Федеральной нотариальной палаты. Для этого потребуются только реквизиты доверенности.

Этот же сервис содержит информацию об отмене доверенностей. В случае если доверитель оформил распоряжение об отмене доверенности, нотариус делает об этом соответствующую отметку. Второй сервис - это регистрация залогов движимого имущества. Большинство залогов движимого имущества регистрируются в отношении транспортных средств. Если при покупке автомобиля были использованы кредитные средства и он передан в залог банку, то из этого реестра можно узнать об имеющихся ограничениях. Делается это просто: используя VIN автомобиля, можно зайти на сайт Федеральной нотариальной палаты и узнать, есть ли этот объект в реестре. Для получения официального документа можно обратиться к нотариусу с просьбой о выдаче выписки из этого реестра в бумажном виде, заверенной печатью нотариуса, либо получить ее в электронном виде. Такая возможность также на сегодняшний день реализована.

Еще один довольно популярный сервис - поиск наследственных дел. Это очень помогает людям. В свое время создание электронных баз позволило ввести принцип "наследство без границ". И если раньше можно было подойти только к определенному нотариусу, то сейчас гражданин может обратиться к любому нотариусу соответствующего нотариального округа. Например, в Перми 62 нотариуса, и каждый сможет помочь в этом вопросе. А с помощью сервиса "Поиск наследственных дел" любой гражданин может обратиться к сайту Федеральной нотариальной палаты и узнать, заведено наследственное дело или нет и у какого нотариуса. То есть ЕИС нотариата - это наша основа, которая обеспечивает развитие цифрового нотариата.

РГ: В декабре прошлого года начали действовать новые законы, которые дали новые возможности работе нотариусов. Как они используются?

ОМ: Благодаря этим законам в правовом поле нотариата появились такие понятия, как дистанционные сделки, удаленные нотариальные сделки, а также введены QR-коды на наших документах. QR-коды выполняют дополнительную защиту от подделок. Если их прочесть с помощью гаджетов, можно увидеть название и дату составления документа, ФИО заявителя, сведения о нотариусе и реестровый номер. Дистанционные сделки решают проблему заключения договоров участниками, находящимися в разных городах. Стороны, которые заключают дистанционную сделку, могут обратиться к нотариусам каждый в своем городе.

Сделки могут быть любыми. Но если такая сделка связана с отчуждением недвижимого имущества, то хотя бы один нотариус должен находиться в том нотариальном округе, где расположен объект недвижимости. Каждый из нотариусов будет работать с теми участниками сделки, которые к нему обратились, установит их волеизъявление, свободу выражения воли, запросит необходимую информацию, разъяснит последствия. Каждый участник подписывает дистанционную сделку простой электронной подписью, а нотариусы удостоверяют сделку, подписывая ее усиленными квалифицированными электронными подписями, и вносят сведения о такой сделке в ЕИС нотариата. Такие сделки в Пермском крае уже состоялись. Первая из них касалась отчуждения квартиры продавцами, находящимися в Иркутске, покупателю, обратившемуся к нотариусу в Перми.

Вторая сделка - это брачный договор, при этом одна сторона была в одном из регионов центральной России, а другая - в Перми. При использовании удаленных действий личная явка к нотариусу вообще не нужна. Заявитель использует интернет и обращается через портал государственных услуг или ЕИС нотариата с заявлением, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью, присоединяя необходимые документы в электронном виде. В удаленном формате можно совершить действия, перечисленные в законе, в частности это обеспечение доказательств в сети Интернет, прием денежных средств в безналичной форме в депозит, хранение электронных документов, их передача другим лицам, совершение исполнительной надписи, свидетельствование верности перевода. То есть это те действия, где не надо устанавливать волеизъявление. Причем у заявителя есть возможность получить результат на бумажном носителе, нужно лишь сделать соответствующую отметку при удаленном обращении.

РГ: Существуют ли в Нотариальной палате Пермского края какие либо традиции?

ОМ: Безусловно, в Нотариальной палате Пермского края с момента ее создания сложились определенные традиции. Так, например, палата ежегодно принимает участие в различных благотворительных акциях. По доброй традиции накануне Нового года нотариусы Пермского края участвуют в акции "Поезд Деда Мороза", приобретая новогодние подарки для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

РГ: Ну и в завершение, что бы вы хотели пожелать читателям "Российской газеты" в канун Нового года?

ОМ: Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. В канун наступающего Нового года хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, удачи, хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне и исполнения самых заветных желаний!

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