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Ограничительные меры послужили толчком к развитию медиации в новом формате
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Спецвыпуск № 275(8626)
АНО "Медиация" как организация, обеспечивающая проведение медиации в регионе, наблюдает в этом году рост обращений по урегулированию спора с участием нейтрального посредника (медиатора), которые в силу ограничительных мер переходят в новый формат.
Деловая встреча медиаторов Пермского края. Фото: Дмитрий Богатырев Деловая встреча медиаторов Пермского края. Фото: Дмитрий Богатырев
Деловая встреча медиаторов Пермского края. Фото: Дмитрий Богатырев

В частности, из-за ограничительных мер все чаще стороны подают заявки на проведение процедуры медиации через онлайн-форму официального сайта организации, в том числе с использованием QR-кода.

Цифровизация в АНО "Медиация" не ограничивается лишь использованием QR-кодов, в частности, в обиход медиаторов вошли мессенджеры и онлайн-сервисы, позволяющие организовать видео-конференц-связь (ВКС), благо в самой организации обеспечены технические условия для этого.

Вы можете протестировать подачу заявки на проведение процедуры медиации, используя данный QR-код.

Так, зал ВКС обеспечивает качественный формат общения для всех сторон медиации независимо от местонахождения участников процедуры. Нередко к таким онлайн-заседаниям подключаются и зарубежные участники спорных правоотношений.

Пожалуй, АНО "Медиация" также стала первой организацией в России, внедрившей "Мобильный медиатор" - онлайн-сервис поиска медиаторов в Пермском крае, который, минуя коммуникационные каналы, позволяет обратиться непосредственно к медиатору с учетом его территориальной близости, специализации и иных факторов. Уже сейчас вы можете обратиться по ссылке mediatio.biz/map/ к данному сервису.

Безусловно, внедрение цифровизации в медиацию в Прикамье на этом не остановится, так как в ближайшей перспективе будет реализован полностью автоматизированный онлайн-сервис по работе медиатора со сторонами без бумажных носителей, что позволит повысить эффективность коммуникационных каналов и будет способствовать развитию медиации в онлайн-пространстве.

Куда обратиться

Автономная некоммерческая организация по развитию медиации и иных примирительных процедур (АНО "Медиация"):

Пермь, ул. Екатерининская, 165, тел. +7 (342) 2919-555.

Сайт www.Mediatio.biz, электронный адрес Mediatio.biz@gmail.com.

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