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03.12.2021 11:37

Олег Николаев: Высокое качество продукции позволит быть конкурентными

Текст: Сергей Кирсанов
Продукция Чувашии ежегодно признается экспертами и потребителями, как качественная и соответствующая современным стандартам. Об этом глава республики Олег Николаев заявил на XVII Межрегиональном форуме "Стратегия и практика успешного бизнеса в условиях неопределенности".
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Николаев отметил, что в настоящее время необходимо наметить новые направления дальнейшего развития бизнеса, сохранив при этом достигнутые позиции.

- А достигли мы многого. Более 160 наименований продукции, производимой в Чувашии, получили признание в разные годы. Сотни предприятий Чувашии традиционно участвуют в федеральных конкурсах, из года в год их продукция признается экспертами и потребителями как качественная, соответствующая современным стандартам, - сказал руководитель региона.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии намерены увеличить производство экопродукции

По информации Всероссийской организации качества, республика входит в число девяти субъектов страны, где активно ведется комплексная работа по вопросам качества. С 1999 года 708 предприятий стали победителями и лауреатами конкурсов по качеству. 165 наименований продукции и услуг организаций стали лауреатами конкурса 100 лучших товаров России. При этом количество участников, ежегодно претендующих на получение награды, возросло более чем в шесть раз.

Николаев подчеркнул, что в сегодняшних реалиях именно качество должно рассматриваться как основа ведения стратегии практики успешного бизнеса.

- Важность качества приобретает большую значимость в свете того, что мы все больше продвигаемся по пути развития национальной системы стандартизации, когда качество услуги или продукции все больше подтверждается заявительным методом. Эта линия поддержана руководством страны. Мы должны активно двигаться по пути заявления качества и удержания стандартов. В условиях развития глобализации, взаимопроникновения рынков такой подход целесообразен. Когда цена и качество являются привлекательными для потребителя, несомненно, мы будем конкурентными, нас будут выбирать. Таким образом, можем планировать новые бизнес-проекты, бизнес-процессы и уверенно смотреть в будущее, - сказал он.

В ходе мероприятия состоялось награждение лауреатов и финалистов республиканских конкурсов "Премия главы Чувашии в области социальной ответственности", Марка качества Чувашской Республики и Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России".

- Радует, что среди награжденных есть государственные предприятия. Нацеленность на качество в оказании государственных услуг и управления всей системой госуправления подтверждается и оценками экспертов, - подытожил глава региона.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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