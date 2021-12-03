О том, что из себя представляет настоящее и будущее Пермского отделения Ассоциации юристов России, "Российской газете" рассказали председатель правления организации Игорь Вагин, исполнительный директор Игорь Мухин и руководитель исполкома Яна Дорофеева.

Российская газета: Игорь Сергеевич, какие сегодня основные направления деятельности организации?

Игорь Вагин: Юридическое сообщество по своей сути многогранное, в нем присутствуют представители разных сфер деятельности. И очевидно, что задача регионального отделения Ассоциации - объединить усилия представителей юридической профессии в интересах решения задач развития Пермского края. Обсуждая деятельность Ассоциации с губернатором края Дмитрием Махониным, мы говорили о необходимости развития юридического образования, выстраивания социальных лифтов для молодых юристов, вовлечения их в общественную жизнь, популяризации юридической профессии. Не менее важным является оказание бесплатной юридической помощи населению силами профессиональных юристов, адвокатов, нотариусов, представителей органов государственной власти. Отсюда и приоритеты в работе.

Мы тесно взаимодействуем с юридическим факультетом классического университета, где впервые разработана комплексная программа его развития, предполагающая ряд новых направлений в юридическом образовании, которые выведут юрфак на новый уровень.

Активизирована работа с молодыми юристами. Например, мы реализуем проект "Молодой юрист Прикамья", благодаря которому выявляем перспективных юристов, для них создаем и развиваем профессиональные и кадровые лифты, вовлекаем их в общественно полезную деятельность. Нам всегда кажется, что у нас очень много юристов, но на деле у работодателя из любой сферы: государственной, правоохранительной, судебной или коммерческой - всегда есть запрос на действительно профессионального, грамотного юриста. И наша задача помочь выявлять таковых, дать им возможность показать себя. Это направление работы на ближайшие годы.

Игорь Мухин: мы помогаем населению решать юридические вопросы. Фото: Виктор Михалев

Несомненно, стоит отметить ежегодный конгресс ученых-юристов, который помогает развивать и позиционировать на всероссийском уровне пермскую научную и практическую школу юриспруденции,вовлекать студентов в активное обсуждение знаковых вопросов развития права. Он уже стал точкой притяжения для ведущих юристов России, здесь обсуждаются наиболее актуальные вопросы развития права.

Важным для популяризации профессии является федеральный проект "Всероссийский юридический диктант". Наш регион, благодаря крепким юридическим традициям, всегда занимает лидирующие места по России.

Бесплатная юридическая помощь - это один из самых социально значимых и масштабных проектов Ассоциации юристов, в рамках которого квалифицированную помощь только в Пермском крае ежегодно получают более 2000 человек. Сейчас мы реализуем новые форматы онлайн-консультаций. Совместно с Нотариальной палатой подготовлен и размещен в интернете ряд видеоматериалов, где нотариусы отвечают на наиболее часто поступающие юридические вопросы, связанные с ограничениями и возможностями граждан в период борьбы с коронавирусом.

Кроме того, мы налаживаем взаимодействие с органами муниципальной власти, бюро бесплатной юридической помощи, различными организациями и вузами в целях расширения нашей сети. Считаем важным привлекать к этой работе не только профессиональных юристов, но и студентов юридических факультетов и начинающих практикующих юристов.

Отдельный проект - обеспечение профессионального наблюдения за выборами, старт которому был дан на федеральном уровне еще несколько лет назад. Очевидно, что только знание права, в данном случае избирательного законодательства, позволит обеспечить объективное наблюдение. С 2019 года молодые юристы являются не только постоянными участниками процесса наблюдения за выборами, но и обучают юридическим основам этого дела других граждан. С этой целью мы вместе с краевой общественной палатой реализуем проект "Школа общественного наблюдателя", благодаря ему за три года подготовлено почти 20 000 наблюдателей.

РГ: Игорь Валерьевич, как Ассоциация организует работу системы бесплатной юридической помощи?

Игорь Мухин: Сегодня это направление нашей деятельности пользуется особой популярностью у граждан. Пока у нас открыто шесть таких центров: два в Перми и по одному в Пермском районе, Кунгуре, Березниках и Губахе. Кроме того, приемы ведутся в ТОС, общественных центрах, НКО. Мы хотим увеличить количество таких центров в Прикамье. Бытует мнение, что бесплатная юридическая помощь - некачественная или недоступная. Однако практика показывает, что это не так. Все, кто участвует в оказании бесплатной юридической помощи, обладают необходимой квалификацией и знаниями и, безусловно, относятся к пришедшим за помощью с большой ответственностью и уважением. Ведь чаще всего обращаются социально незащищенные слои населения. Поэтому мы развиваем эту практику, для чего объединяем усилия различных структур.

Яна Дорофеева: наши проекты помогают развитию Пермского края. Фото: Виктор Михалев

26 ноября состоялся Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, проводимый по инициативе Ассоциации юристов России. Мы впервые для оказания консультаций жителям Прикамья объединили усилия представителей органов исполнительной и законодательной власти, адвокатуры, нотариата, юриспруденции в коммерческой сфере, профессорско-преподавательского состава вузов и уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Площадки оказания помощи находились в нотариальных конторах, адвокатских кабинетах, подразделениях Госюрбюро по Пермскому краю. Разумеется, помощь оказывалась и на всех наших площадках в местных и региональном отделениях, причем везде как очно, так и по телефону или интернету. Это позволило нам обеспечить максимальный охват нуждающихся в помощи жителей региона, а также повысить эффективность и удобство заявителей.

Каждый обратившийся получил устную или письменную юридическую консультацию, а при необходимости - помощь в составлении документов.

К оказанию бесплатной юридической помощи мы также привлекаем победителей и участников нашего конкурса "Молодой юрист Прикамья", который проводим совместно с ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". Как уже было отмечено, этот проект реализуется как кадровый лифт для молодежи, обучающейся и работающей в сфере права. Сейчас в нем принимают участие начинающие специалисты из 27 муниципалитетов, а в последнем конкурсе участвовало порядка 500 человек, причем не только работники организаций, но и студенты шести вузов Прикамья.

РГ: Яна Владимировна, для вас как для представителя не только Ассоциации, но еще и научного сообщества наверняка важны проекты в сфере теоретической юриспруденции. Какие из них можно выделить особо?

Яна Дорофеева: Конечно, во-первых, это Пермский конгресс ученых-юристов. Ассоциация юристов и Пермский государственный национальный исследовательский университет являются его соорганизаторами и учредителями. Недавно прошел уже одиннадцатый конгресс, традиция его проведения надежно закрепилась в юридическом сообществе не только Прикамья, но и России. Сегодня это площадка для обсуждения актуальных вопросов юридической науки и практики, в рамках которой в Пермь ежегодно съезжаются видные ученые-юристы ведущих российских научных центров, представители судебной, законодательной, исполнительной властей регионального и федерального уровней. Поэтому конгресс - это всегда обмен опытом между начинающими молодыми юристами и мэтрами юриспруденции.

С этого года Пермский конгресс ученых-юристов переформатирован в биеннале, мультидисциплинарные пленарные заседания теперь будут проводиться раз в два года, а между ними, как в нынешнем году, будут проходить практические мероприятия по отдельным направлениям развития юридической науки. Так, в Перми впервые в истории проведено выездное заседание совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, а также одна из дискуссионных площадок известного федерального проекта "Диалоги о частном праве".

Вторым важным направлением, возможность которого мы прорабатываем в настоящее время совместно с классическим университетом, является открытие на базе юридического факультета ПГНИУ направления международного юридического высшего образования совместно со Швейцарской академией международного права.

Это уникальная образовательная программа "Международное право и сравнительное правоведение", цель которой - подготовка специалистов международного уровня, способных осуществлять профессиональную деятельность на трех языках по ряду юридических направлений. Такие программы уже реализуются в ряде университетов России, и мы прорабатываем открытие этого направления в Перми.

И еще один важный проект, демонстрирующий развитие юридической науки и практики в Прикамье, - Всероссийский юридический диктант, который проводится Ассоциацией юристов России ежегодно с 2017 года. Совсем скоро он состоится вновь. В написании диктанта могут принять участие все желающие старше 14 лет. По его результатам Пермский край регулярно входит в число регионов-лидеров по количеству и качеству написания диктанта. Так, в прошлом году доля правильных ответов на юридические вопросы диктанта среди жителей Пермского края составила 68 процентов, а участвовали в нем более 20 000 человек. Рассчитываем на активность участников и в текущем году.

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