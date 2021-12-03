Прокуратура объявила предостережение главе минстроя Мордовии

Прокуратура Мордовии объявила предостережение министру строительства и архитектуры РМ Алексею Гришакину. Надзорное ведомство предупредило о недопустимости нарушения сроков реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе. На ряде объектов к началу декабря освоено всего 82,1 процента бюджетных средств, выделенных на эти цели.

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры республики, накануне первый зампрокурора РМ Александр Иванов встретился с главой регионального минстроя. Поводом к этому стали проблемы в ходе реализации нацпроекта БКАД.

В частности, речь шла об установке автоматического пункта весового и габаритного контроля и ремонте участков региональных автотрасс в Инсарском, Темниковском и Лямбирском районах. Кроме того, рискуют остаться невыполненными запланированные на текущий год работы по строительству автодороги по улице Строительной в Саранске (от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар).

По данным надзорного ведомства, к началу декабря освоено всего 82,1 процента бюджетных средств, предназначенных для реализации мероприятий данного национального проекта. Около 800 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, остаются неосвоенными.

По итогам встречи Александр Иванов объявил министру строительства и архитектуры Республики Мордовия предостережение о недопустимости нарушения сроков реализации мероприятий, предусмотренных региональными проектами нацпроекта БКАД.