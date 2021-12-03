Прокуратура объявила предостережение главе минстроя Мордовии

Новости

Михаилу Гусману вручили награду "За вклад в российскую культуру" 18:03
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили уже в 38 странах 18:00
Москвичей предупредили о гололедице и снеге с дождем 17:50
Косачев предложил активизировать работу с "нерусскими" диаспорами за рубежом 17:47
В Москве поставят памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву 17:44
Любимова: Уникальный талант позволил Нине Ургант найти свой путь в искусстве 17:21
Андрей Бочкарев: 2021 год в Москве станет рекордным по вводу жилья 17:21
Моряки РФ и стран АСЕАН отработали тактическое маневрирование на учении 17:19
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID приблизился к 73% 17:06
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID 16:48
Росатом: Для работы Северного морского пути не хватает ледоколов 16:46
Названы регионы, куда поступили новые партии вакцины "ЭпиВакКорона" 16:36
Правоохранители за полгода изъяли 4,4 тонны наркотиков в ходе операции 16:34
Путин в декабре встретится в Москве с премьером Греции 16:31
Путин продлил до 2030 года научно-техническую программу АПК 16:21
Ушаков: Контактов Путина с Зеленским пока не планируется 16:20
Двух техников осудят по делу о нештатном катапультировании пилотов Су-30СМ 16:18
Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан 16:17
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 72 процента 16:17
В России создадут Экологический кодекс 16:15
Матвиенко: Москва и Минск вместе защищают правду о Великой Отечественной 16:14
В Беларуси отметили рост производства и внешнеторгового баланса 16:10
Путин поручил повысить доступность продуктов 16:08
МИД Венгрии: ЕС стоит наладить диалог с РФ для безопасных поставок энергоносителей 15:59
Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по коронавирусу 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 17:58
Рубрика: Происшествия

Прокуратура объявила предостережение главе минстроя Мордовии

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Прокуратура Мордовии объявила предостережение министру строительства и архитектуры РМ Алексею Гришакину. Надзорное ведомство предупредило о недопустимости нарушения сроков реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе. На ряде объектов к началу декабря освоено всего 82,1 процента бюджетных средств, выделенных на эти цели.

Почему регионы ЮФО не успели освоить федеральные субсидии на нацпроекты

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры республики, накануне первый зампрокурора РМ Александр Иванов встретился с главой регионального минстроя. Поводом к этому стали проблемы в ходе реализации нацпроекта БКАД.

В частности, речь шла об установке автоматического пункта весового и габаритного контроля и ремонте участков региональных автотрасс в Инсарском, Темниковском и Лямбирском районах. Кроме того, рискуют остаться невыполненными запланированные на текущий год работы по строительству автодороги по улице Строительной в Саранске (от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар).

Генпрокурор рассказал о расследовании хищений средств, выделенных на нацпроекты

По данным надзорного ведомства, к началу декабря освоено всего 82,1 процента бюджетных средств, предназначенных для реализации мероприятий данного национального проекта. Около 800 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, остаются неосвоенными.

По итогам встречи Александр Иванов объявил министру строительства и архитектуры Республики Мордовия предостережение о недопустимости нарушения сроков реализации мероприятий, предусмотренных региональными проектами нацпроекта БКАД.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID
В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID
Полиция возбудила дело после дорожного конфликта со стрельбой в Москве
Google и Meta в России грозят многомиллионные долларовые штрафы
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны