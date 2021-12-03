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03.12.2021 11:26
Рубрика: Общество

Школьник из Башкирии победил в конкурсе "Юные техники и изобретатели"

Текст: Айгуль Камаева

Ученик Лицея №3 города Стерлитамака Амаль Ахмадинуров стал победителем VIII Всероссийской Конференции "Юные Техники и Изобретатели". Он представил на конкурс проект "Программа для автоматизированной диагностики заболеваний легких".

Фото: iStock
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Как уточнили организаторы конференции, в этом году по итогам региональных этапов в финал отобрали более 400 индивидуальных и коллективных проектов и работ с прототипами, выполненных школьниками из 75-ти регионов страны. Юные изобретатели представили свои проекты в номинациях: "Цифровая медицина", "Изобретения для жизни", "СтартТех", "Промышленные технологии и инженерные решения", "АГРОТЕХ" и другие. Финал проходил в онлайн-формате. Итоги подвели в Государственной Думе РФ.

Эксперты отметили, что многие из представленных работ демонстрируют высокий уровень профессионализма и оригинальность инновационных идей. Так, к примеру, ребята придумали, как реализовать переработку ПЭТ-бутылок для использования в 3D-печати, создали прототипы электрической коммунальной техники и программу для распознания изображений, концепцию беспроводной передачи энергии, малого штурмового вертолета и многое другое.

- Мы понимаем, насколько важно юным изобретателям чувствовать поддержку их исследовательской, творческой деятельности. Надеюсь, что победа в конференции станет для них дополнительной мотивацией никогда не сдаваться, смело заглядывать в будущее, вместе с наставниками и педагогами воплощать в жизнь свои мечты, демонстрируя высокий уровень профессионализма и оригинальность инновационных идей,- отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, сопредседатель оргкомитета Всероссийской Конференции "Юные Техники и Изобретатели" Иван Сухарев.

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