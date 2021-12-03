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03.12.2021 11:01
Рубрика: Власть

Тольятти вошел в топ-10 российских моногородов по итогам 2020 года

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
2 декабря были оглашены итоги рейтинга российских моногородов за 2020 год. В десятку лучших вошли города, показавшие наивысший уровень социально-экономического развития. Одним из лидеров почетного списка стал крупнейший моногород России - Тольятти. В презентации рейтинга и церемонии награждения принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Фото: Ирина Чечурина/РГ Фото: Ирина Чечурина/РГ
Фото: Ирина Чечурина/РГ

О социально-экономическом развитии моногородов и дальнейшей совместной работе по развитию территорий рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Среди моногородов видим, что есть те, которые успешно справляются с задачами по диверсификации экономики. Тем не менее, есть моногорода, где ситуация остаётся напряженной. С учетом итогов предыдущей работы важно сфокусировать меры поддержки на таких моногородах, - цитирует выступление Сергея Галкина пресс-служба Правительства Самарской области. - Кроме того, Правительством утвержден ряд новых механизмов, позволяющих регионам реализовать проекты и привлекать инвестиции. Это реструктуризация бюджетных кредитов и замещение коммерческого долга регионов, бюджетные инфраструктурные кредиты. Эти инструменты доступны регионам для развития всех территорий, в том числе для развития инфраструктуры в моногородах.

Итоги работы фонда представила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

- Наши моногорода не стоят на месте и с каждый годом становятся все сильнее. Они участвуют в разных прорывных проектах, пользуются не только мерами поддержки Фонда развития моногородов, но и Группы ВЭБ.РФ. Это даёт им новый импульс к развитию, стремление открывать новые горизонты. Наш ТОП-10 городов - это те, на кого нужно ориентироваться. Они смогли преобразить свои территории, сделать их красивыми, интересными, привлекательными для жителей, туристов и инвесторов. И это стало возможным благодаря слаженной работе команды города, региона и Фонда, - цитирует слова Ирины Макиевой пресс-служба самарского правительства.

Благодарность за совместную продуктивную работу, этот импульс к развитию, меры поддержки Правительству, Фонду выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в работе по развитию моногородов. Ситуация была очень тяжелая, и, если бы не поручение Президента страны о поддержке моногородов, наверное, многих моногородов сейчас бы просто не было, - акцентировал внимание участников Дмитрий Азаров. - Благодаря поставленной Главой государства задаче, созданию Фонда моногородов и тем мерам поддержки, которые были оказаны, сегодня эти города переживают новое рождение".

Губернатор рассказал о динамике развития крупнейшего моногорода страны - Тольятти. Благодаря деятельности Фонда моногородов, мерам поддержки Автоград преобразился, пережил свое четвертое рождение.

Новые перспективы для развития моногорода открыло создание в 2016 году ТОСЭРа. ТОСЭР "Тольятти" остается лидером по числу резидентов. Резидентами уже запущено 50 производств, вложено 22 млрд. рублей, создано 7532 рабочих места.

Помимо ТОСЭР в особой экономической зоне Тольятти запущено 13 производств: вложено 19,3 млрд рублей, создано 1887 рабочих мест, и продолжают создаваться новые.

Кроме того, были интегрированы региональные меры поддержки, обеспечивалось сотрудничество региональных и федеральных институтов развития. В Тольятти активно работает бизнес-инкубатор, технопарк "Жигулевская долина", Гарантийный фонд Самарской области, региональный Фонд развития промышленности. В сотрудничестве с федеральными институтами развития - Корпорацией МСП, Фондом развития моногородов, Фондом развития промышленности - была достигнута синергия.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Конечно, без поддержки фонда, без статуса моногорода это было бы невозможно. Город преображался в эти непростые времена за счёт прямых средств поддержки и выделения средств из федерального бюджета. Я уверен, что работа будет продолжена, накопленный фондом опыт не растеряется, будет обеспечена преемственность. И у нас есть полная уверенность, что те проекты, которые стартовали, благодаря этой преемственности будут реализованы в крупнейшем моногороде в стране, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

Мы сегодня уже реализуем в Тольятти масштабные проекты инфраструктурного развития. И это не только мостовой переход и строительство 100-километровой трассы Обход Тольятти, которая, конечно же, проходя в непосредственной близости от Особой экономической зоны Тольятти, даст мощнейший импульс развитию всего города. Например, по расчету Минтранса, благодаря появлению нового мостового перехода, который является составляющей международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, а в соответствии с новой транспортной стратегией еще и маршрута Север - Юг, скорость перемещения грузов из Самары до Москвы сокращается почти в два раза. Очевидно, что это даст мощнейший импульс развитию ОЭЗ Тольятти, а значит, и самому городу Тольятти.

Подходит к завершению строительство железнодорожной ветки в ОЭЗ Тольятти, и этот реализуемый совместно с Российскими Железными Дорогами инвестиционный проект создает предпосылки для строительства крупного логистического металлургического центра вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Один проект тянул за собой другой, а появление железнодорожной ветки создаст условия для размещения новых крупнотоннажных производств. Такая цепочка инвестпроектов, над которыми мы работаем по всем направлениям, предопределяет интенсивное развитие Тольятти.

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