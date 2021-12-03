Два жителя Башкирии обстреляли участкового из его оружия

В Башкирии объявлены в розыск двое мужчин, подозреваемые в нападении на участковых. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В розыск объявлены двое жителей Стерлибашевского района. Их подозревают в нападении на сотрудников службы участковых в деревне Ак-Чишма Стерлибашевского района, которое произошло днем 3 декабря.

По предварительным данным, участковые выехали в деревню Ак-Чишма для того, чтобы задержать и доставить в районное отделение Следственного комитета России подозреваемого по уголовному делу. Но мужчина и его знакомый оказали сопротивление, отобрали пистолет одного из полицейских и несколько раз в него выстрелили. После этого нападавшие уехали на автомобиле. Полицейский с огнестрельными ранениями плеча и ноги доставлен в больницу.

- В Стерлибашевский район направлены сотрудники оперативных подразделений МВД по РБ. На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа сотрудников органов внутренних дел и территориального подразделения Следственного комитета, - уточнили в МВД по Башкирии.

Автомобиль беглецов обнаружен в Федоровском районе. Как сообщили в управлении Следственного комитета России по РБ, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.