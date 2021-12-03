В Чувашии волонтеры-медики ухаживают за перенесшими инсульт и инфаркт

В центре молодежных инициатив минобразования Чувашии состоялось обучение участников дополнительного набора проекта "Сохраним здоровье вместе". Это волонтеры-медики, которые будут ухаживать за пациентами, перенесшими инсульт или инфаркт.

Среди новых добровольцев студенты медицинского института Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и Чебоксарского медицинского колледжа. Они изучили особенности ухода за людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также отработали практические навыки.

Подопечными студентов станут пациенты Больницы скорой медицинской помощи и Городской клинической больницы. Волонтеры будут систематически посещать граждан, перенесших инсульт или инфаркт, следить за основными показателями здоровья - артериальным давлением, пульсом, температурой, уровнем глюкозы в крови, а также периодически снимать электрокардиограмму. При необходимости информацию об изменении показателей сообщат врачам первичного звена.

По словам координатора регионального отделения волонтеров-медиков в Чувашии Игоря Филиппова, проект "Сохраним здоровье вместе" с одной стороны является хорошим подспорьем для будущих медицинских специалистов, так как они повышают уровень знаний, уровень практических навыков, а также получают незаменимый опыт общения с пациентами. Для людей с сердечно-сосудистыми недугами это неоценимая помощь: мониторинг показателей здоровья, помощь в быту и психологическая поддержка.

Проект "Сохраним здоровье вместе" направлен на оказание помощи пациентам пожилого возраста, перенесшим инфаркт и инсульт в постстационарном периоде, проживающим в одиночку и или имеющим тяжелое состояние физического здоровья.

Болезни системы кровообращения традиционно занимают первое место в структуре смертности населения России, составляя в настоящее время 47%. Реабилитация больных такими заболеваниями - одна из задач регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Комплексная кардиологическая реабилитация помогает в выздоровлении и является эффективным средством профилактики рецидивов заболеваний.

Региональное отделение всероссийского движения "Волонтеры-медики" создано в апреле 2016 года, сегодня в его рядах состоят более 1 тысячи добровольцев. Участники организации оказывают помощь персоналу медучреждений, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа жизни, ведут профориентационную работу среди школьников.